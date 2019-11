Usa 2020: advisor Bloomberg, impeachment facilita rielezione Trump

"La procedura di impeachment rende la rielezione del presidente più probabile e non meno". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il manager della campagna presidenziale di Michael Bloomberg, Kevin Sheekey. Il magnate dei media, sceso in campo con i democratici, punta a battere Donald Trump alle presidenziali Usa del 2020, sebbene non sia scontato che riesca ad ottenere la nomination del partito dell'Asinello.