Usa 2020, Bloomberg: "Trump non ha etica, so come batterlo"

USA: BLOOMBERG, 'A TRUMP NON INTERESSA ETICA, SO COME BATTERLO'

"Abbiamo un presidente, un comandante in capo, che non ha rispetto per lo stato di diritto, che non ha alcuna preoccupazione per l'etica o l'onore o per i valori che fanno l'America veramente grande". All'indomani dell'annuncio ufficiale della sua candidatura alla nomination democratica per la Casa Bianca, Michael Bloomberg attacca duramente Donald Trump e spiega perché ha deciso di sfidarlo alle elezioni del prossimo anno. Nel corso di una manifestazione in Virginia, l'ex sindaco di New York dice: "Penso che ci sia un rischio maggiore rispetto a prima che Trump venga rieletto. Io mi sono guardato allo specchio e mi sono detto, 'non puoi permettere che accada'". Bloomberg sostiene poi di sapere cosa serva "per battere Trump perché l'ho già fatto altre volte prima e lo farò di nuovo: penso di sapere di cosa ha bisogno questo Paese ed è quello su cui mi concentrerò".