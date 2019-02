Usa 2020, boom donazioni a Sanders. Trump contrattacca

Bernie Sanders ha già raccolto 6 milioni di dollari di donazioni per le elezioni presidenziali del 2020, ora Trump teme il socialista democratico

Il comitato per la rielezione del presidente americano Donald Trump al contrattacco su Bernie Sanders, il senatore del Vermont tornato in pista per la Casa Bianca nel 2020. A far tremare l'entourage di Trump sono "i 6 milioni di dollari raccolti dal socialista Bernie Sanders nelle 24 ore" successive all'annuncio ufficiale della sua discesa in campo. "Vi chiedo di distruggere questa cifra!" superandola, si legge nel messaggio mandato da Trump ai suoi sostenitori. Sanders e' da sempre un bersaglio di Trump per il fatto che si definisce un socialista democratico, espressione utilizzata dal presidente come uno spauracchio. Il senatore, che nelle primarie del 2016 fu battuto da Hillary Clinton, ha stabilito stavolta un vero e proprio record. Il collega Kamala Harris, senatrice della California e candidata alle primarie democratiche, aveva raccolto il primo giorno solo 1,5 milioni di dollari.

Il senatore Bernie Sanders correrà per il Partito Democratico americano come impongono le nuove regole del comitato direttivo del medesimo

Il senatore Bernie Sanders, intende correre come democratico. Lo ha detto alla Cnn l'advisor di Sanders Jeff Weaver. Sanders, indipendente del Vermont, e' inviso a molti democratici per non essersi pienamente schierato per il partito in passato. Le nuove regole del comitato direttivo del partito “dell'Asinello” impongono agli aspiranti candidati alla Casa Bianca che puntano alla nomination un impegno scritto a correre e a governare come democratici.