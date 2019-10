Chelsea Clinton, la figlia di Bill e Hillary Clinton, potrebbe scendere in politica e candidarsi alla Camera. Con l'addio della deputata Nita Lowey, una delle maggiori alleate di Nancy Pelosi, Chelsea Clinton potrebbe essere tentata a candidarsi per sostituirla, visto che la casa di Bill e Hillary e' a Chappaqua, a New York, nello stesso distretto di Lowey. Per ora si tratta di indiscrezioni, ma molti osservatori non escludano possano trasformarsi in realta'.