Usa 2020, Kim tifa Trump. Corea del Nord: "Biden cane rabbioso"

Nord Corea attacca Biden: "È un cane rabbioso"

La Nord Corea irrompe nella politica americana e insulta il candidato dem ed ex presidente Joe Biden chiamandolo "cane rabbioso" che dovrebbe essere "massacrato di botte". Un attacco inusuale riportato dall'agenzia Kcna secondo cui Biden "è stato temerario nel danneggiare la dignità della suprema leadership del Paese".

"Cani rabbiosi come Biden - si legge nell'agenzia ufficiale di Pyongyang - possono far male a molte persone se si permette che ancora vadano in giro". Eliminarli inoltre, prosegue la Kcna, "sarebbe benefico anche gli Usa". Non è la prima volta che Puyongyang condanna Biden. A maggio lo aveva definito "un imbecille". Il tutto dopo che il democratico aveva parlato del leader Kim come di un "tiranno" e un "dittatore".