Usa 2020, ombre cinesi su Bloomberg. Cancellato viaggio a Pechino

Usa 2020: mentre valuta candidatura, Bloomberg annulla visita in Cina

Il miliardario americano, Michael Bloomberg, che sta considerando di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2020, ha disdetto la sua partecipazione a un forum economico in Cina, previsto per la prossima settimana e ospitato dalla sua omonima agenzia di stampa. Lo ha fatto sapere un suo portavoce, senza fornire spiegazioni. A riportarlo e' la Reuters, avanzando l'ipotesi che la mossa sia legata alla possibile decisione dell'ex sindaco di New York di correre nelle primarie democratiche per scegliere il candidato alla Casa Bianca. Inizialmente, Bloomberg doveva prendere parte al New Economy Forum, incontro dei leader del business mondiale organizzato a Pechino per promuovere la cooperazione con la Cina.

L'evento avra' inizio il 20 novembre, stesso giorno in cui 10 dei suoi potenziali rivali in campo democratico terranno un dibattuto ad Atlanta, Georgia. Farsi vedere a Pechino avrebbe sicuramente riportato i riflettori sui legami di Bloomberg con la Cina, diventata il principale rivale geopolitico degli Usa di Donald Trump. L'ex sindaco di New York e' un critico dell'attuale amministrazione Usa e si e' speso personalmente in pubblico contro la guerra commerciale, messa in atto dalla Casa Bianca contro Pechino. L'agenzia Bloomberg era finita sotto esame nel 2013, dopo che il New York Times aveva riportato della cancellazione di un'inchiesta scottante sulle ricchezze di alti funzionari cinesi, decisa dalla testata al fine di rientrare nelle grazie del governo.