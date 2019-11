Usa 2020, Sanford non sfiderà Trump. In Iowa Buttigieg primo tra i Dem

Usa: sondaggio in Iowa, Buttigieg primo tra i candidati dem

Pete Buttigieg, il 37enne sindaco di South Bend apertamente gay, è primo tra i candidati democratici alla nomination per la corsa alla Casa Bianca in un sondaggio nell'Iowa, che sarà uno dei primi Stati a votare nelle elezioni presidenziali del 2020. Il sondaggio realizzato dalla Monmouth University assegna a Buttigieg il 22% delle preferenze, ossia tre punti più di Joe Biden, che si ferma al 19%. Una conferma che per l'ex vice di Obama è sempre più complicato mantenersi nella posizione di front runner democratico. Nello stesso sondaggio, i due candidati più liberal, la senatrice Elizabeth Warren e il senatore Bernie Sanders, ottengono rispettivamente il 18 e il 13 per cento. I dati dell'Iowa si discostano da quelli dei sondaggi nazionali che continuano a indicare Biden in prima posizione, seguito da Warren e Sanders, con Buttigieg quarto. E' significativo però che in Iowa Buttigieg ha guadagnato 14 punti rispetto ai sondaggi di agosto, mentre Biden ne ha persi 7.

USA: SANFORD SI RITIRA DA PRIMARIE REPUBBLICANE, VOLEVA SFIDARE TRUMP

Intanto l'ex governatore della Carolina del Sud, Mark Sanford, ha abbandonato la corsa alle primarie, dove intendeva sfidare il presidente Donald Trump per diventare il candidato repubblicano alle presidenziali del 2020. Sanford aveva annunciato la sua corsa in settembre, affermando che i repubblicani avevano "perso la loro strada" con Trump. Oggi ha rinunciato affermando che l'indagine sull'impeachment di Trump rende impossibile un dibattito sui problemi del deficit e della spesa che voleva porre al centro della campagna. Dopo l'uscita di scena di Sanford, ricorda il sito The Hill, rimangono due altri repubblicani che hanno sfidato Trump alle primarie: l'ex governatore del Massachusetts, William Weld e l'ex deputato dell'Illinois Joe Walsh.