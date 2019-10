Usa, arrestati soci di Giuliani. Finanziarono la campagna di Trump

Usa: arrestati soci di Giuliani che finanziarono campagna Trump

Due finanziatori nati all'estero che donarono fondi pro Trump e che aiutarono l'avvocato Rudy Giuliani nel suo viaggio in Ucraina per indagare sul democratico Joe Biden sono stati arrestati con l'accusa di aver violato le regole di finanziamento della campagna e dovrebbero comparire in tribunale giovedi'. Lo riferiscono i media americani. Lev Parnas e Igor Fruman, imprenditori della Florida, sono stati indagati dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan. Le nazionalita' dei due non sono note sebbene e' probabile siano nati nelle ex repubbliche sovietiche.

Il capo d'accusa per Lev Parnas e Igor Fruman non e' ancora chiaro, ma la loro azienda, la Global Energy Producers Llc, e' stata accusata di aver violato la legge sui finanziamenti elettorali attraverso una donazione di 325 mila dollari al gruppo America Frist Action, legato alla campagna Trump. Parnas e Fruman risultano due figure chiave per l'impeachment del presidente. I due uomini d'affare hanno collaborato dal 2018 con Rudy Giuliani, il legale personale di Trump, nei suoi tentativi di trovare in Ucraina prove contro Joe Biden e il figlio Hunter e avviare un'indagine su di loro.