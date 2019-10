Usa Cina, un consigliere di Trump: "Ottenute informazioni su Hunter Biden"

Dopo il caso della telefonata a Zelensky che ha portato all'apertura della procedura di impeachment, si apre un nuovo fronte sulla spinosa vicenda che riguarda la ricerca di informazioni di Donald Trump sul figlio di Biden. Il tutto proprio nella giornata in cui si potrbebe raggiungere un mini accordo tregua tra Stati Uniti e Cina nell'ambito della guerra commerciale. Un consigliere informale della Casa Bianca sulla Cina, Michael Pillsbury, ha infatti dichiarato al Financial Times di avere ottenuto informazioni sulle attivita' d'affari di Hunter Biden, durante una visita a Pechino avvenuta la stessa settimana in cui, a Washington, il presidente Usa, Donald Trump, apriva alla possibilita' di chiedere ai leader cinesi di indagare sul figlio del candidato democratico alla presidenza, Joe Biden. "Ho avuto un bel po' di background su Hunter Biden dai cinesi", ha scritto Pillsbury in uno scambio di e-mail con il quotidiano londinese, che ha successivamente smentito di avere tenuto.

Le informazioni riguarderebbero un presunto pagamento di 1,5 miliardi di dollari da Bank of China. Il giornalista con cui ha parlato, Demetri Sevastopulo, ha pero' postato, nelle scorse ore su Twitter, una fotografia della schermata della conversazione. Prima dello scambio con il Financial Times, Pillsbury, che e' anche direttore americano del Center for China Strategy del think-tank conservatore Hudson Institute, aveva gia' parlato della visita in Cina con Fox Business.

In gioco il principio di non interferenza della Cina

"Ho cercato di tirare fuori l'argomento a Pechino", ha detto. "Non li ho mai visiti cosi' riservati in tutta la mia vita. Preferirebbero discutere delle testate missilistiche intercontinentali prima di parlare di quello che Hunter Biden stava facendo in Cina con l'ex vice presidente Biden". La rivelazione del consigliere e' stata accolta freddamente dall'entourage dell'ex numero due della Casa Bianca. "Non c'e' profondita' alla quale Trump non voglia affondare per evitare di affrontare Joe Biden alle prossime elezioni", e' stato il commento di un portavoce del candidato democratico, Andrew Bates. Pechino si e' finora pubblicamente tenuta fuori dalla vicenda. Al ritorno dalla pausa per la festa nazionale, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha ribadito che "la Cina ha sempre perseguito il principio di non interferenza negli affari interni di un Paese" e che "non abbiamo intenzione di intervenire in quelli degli Stati Uniti".