Usa-Cina, Trump sfida Pechino: una donna di origine uigura alla Casa Bianca

Una mossa simbolica che può però avere anche conseguenze concrete. Nella sfida a tutto campo tra Stati Uniti e Cina, dalla trade war alla sfida tecnologica fino alle tensioni geopolitiche, entra anche l'ultima decisione di Donald Trump, che ha nominato direttore per la Cina al Consiglio di Sicurezza Nazionale un'americana di origine uigura, l'accademica Elnigar Iltebir. Una nomina che potrebbe diventare un punto critico nel già complicato dialogo tra Washington e Pechino.

Impossibile infatti non pensare alle accuse dell'Onu e degli stessi Usa sulla presunta repressione degli uiguri, la minoranza di etnia turcofona e di religione islamica concentrata prevalentemente nella regione autonoma nord occidentale dello Xinjiang. Repressione da sempre negata dalla Cina, che parla di semplici scuole di rieducazione in una regione ad alto rischio terrorismo e che Pechino vuole provare a rilanciare anche dal punto di vista economico e turistico attraverso, così afferma, la stabilizzazione sociale e la deradicalizzazione.

La nomina di Elnigar Iltebir, rivelata in anteprima da Foreign Policy, potrebbe anche essere letta da Pechino come una provocazione. Iltebir è figlia di un giornalista e intellettuale uiguro ed è un'accademica uscita dalla Harvard Kennedy School e da un dottorato all'università del Maryland in sicurezza internazionale e politica economica. E ora approda alla Casa Bianca, all'interno del principale organo che consiglia e assiste il presidente degli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale e politica estera.

Iltebir andrà a dirigere proprio i dossier riguardanti la Cina. Una nomina che, se accompagnata alle dure parole del segretario di Stato Mike Pompeo sul tema Xinjiang e al recente incontro dello stesso Trump con la figlia di uno studioso uiguro, può davvero prefigurare nuove difficoltà nelle già complesse operazioni di dialogo tra le due maggiori superpotenze mondiali.

