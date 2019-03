Usa-Corea, Kim valuta lo stop al negoziato. Dietro c'è l'ombra della Cina

Coree: atteso "presto" annuncio di Kim su colloqui con Usa

Il leader nord-coreano, Kim Jong-un, annuncera' "presto" la posizione della Corea del Nord rispetto ai colloqui con gli Stati Uniti, dopo il secondo summit con il presidente Usa, Donald Trump, a Hanoi, in Vietnam, conclusosi senza un accordo sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, che cita la vice ministro degli Esteri nord-coreana, Choe Son-hui.

Coree: media,Pyongyang valuta sospensione colloqui con Usa

La Corea del Nord sta valutando la possibilita' di sospendere i colloqui sulla denuclearizzazione della penisola coreana con gli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia russa Tass rilanciata dall'agenzia di stampa sud-coreana Yonhap, che cita la vice ministro degli Esteri nord-coreana Choe Son-hui, secondo cui Pyongyang "non ha intenzione" di cedere alle richieste degli Stati Uniti.

Coree: premier Cina Li, questione non risolvibile"in un colpo solo"

La questione della denuclearizzazione della penisola coreana non si puo' risolvere "in un solo colpo" e la Cina auspica pace e stabilita' nell'area. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, durante la conferenza stampa annuale al termine dei lavori dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese. Le parole del premier sono arrivate nel momento in cui da Pyongyang emergeva l'intenzione del regime di Kim Jong-un di sospendere i colloqui con gli Stati Uniti, come riferito dalla vice ministro degli Esteri nord-coreana, Choe Son-hui. La questione nord-coreana e' "complicata e di lungo corso", ha detto Li, che ha chiesto a Stati Uniti e Corea del Nord di rimanere "pazienti" e di continuare a promuovere il dialogo.