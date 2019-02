Usa-Corea, via al vertice. Trump: "Io e Kim creeremo una potenza economica"

Trump, "Kim e io insieme creeremo una potenza economica"

La prima dichiarazione ufficiale che arriva dal vertice di Hanoi tra Stati Uniti e Corea del Nord va nella direzione prevista da Affaritaliani.it: oltre al nucleare sul tavolo c'è soprattutto la possibile creazione di una nuova partnership economica sul modello Vietnam: business con potere comunista.

Il presidente Usa, Donald Trump, prende di mira "le false notizie" sulle sue intenzioni rispetto alla Corea del Nord e assicura che ne fara' "una potenza economica". Lo ha scritto su Twitter, ripetendo un concetto gia' espresso durante l'incontro con il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a poche ore dall'incontro con il leader nord-coreano, Kim Jong-un. "Kim e io lavoreremo molto duramente per riuscire a fare qualcosa nella denuclearizzazione e per fare della Corea del Nord una potenza economica. Ritengo che Cina, Russia, Giappone e Corea del Sud saranno di grande aiuto".

Usa-Corea: al via summit Trump-Kim, primo incontro a cena

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un, si sono incontrati alle 18.30 di oggi (le 12.30 in Italia) e dopo un breve saluto hanno avuto un faccia a faccia di qualche minuto, alla sola presenza degli interpreti.

Usa-Corea, l'agenda di giovedì. Ecco chi fa parte delle delegazioni

Domani, a partire dalla notte italiana, i due torneranno a incontrarsi ma l'agenda e' ancora in via di definizione. Seguira' una cena al Sofitel Legende Metropole Hotel di Hanoi, un lussuoso albergo in stile neoclassico e coloniale nel centro della citta' vecchia: Trump e Kim saranno accompagnati da altri due alti funzionari per parte. Per gli Stati Uniti e' prevista la presenza del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e del facente funzione di capo dello staff Mick Mulvaney; mentre Kim ha scelto al suo fianco il principale consigliere, Kim Yong-chol, numero due del Partito dei Lavoratori. Ancora da sciogliere le riserve sul sesto partecipante alla cena che con ogni probabilita' sara' la sorella del leader, Kim Yo-jong, consigliera del giovane dittatore e che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nei suoi viaggi all'estero.