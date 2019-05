Usa Germania, Pompeo incontra Merkel a Berlino: focus su Iran e spese militari

Prima visita in Germania in qualità di segretario di stato per Mike Pompeo che avrà incontri con la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas. La visita di Pompeo a Berlino era stata cancellata per "motivi urgenti" relativi alle tensioni con l'Iran all'inizio di maggio, quando il segretario di stato americano effettuò una missione non prevista in Iraq.

E la questione iraniana non mancherà di essere in agenda dei colloqui durante i quali verranno affrontati anche i temi della crisi siriana, del conflitto israelo-palestinese, della situazione in Russia, della crisi ucraina. Al centro anche la richiesta dell'aumento delle spese militari da parte di Berlino. "La Germania - ha spiegato Pompeo ai cronisti che lo accompagnavano in viaggio, e' in Paese grande ed importante in Europa: deve essere pienamente impegnata e approntare risorse adeguate per la protezione dell'Europa. Ha preso un impegno e dovra' mantenerlo".