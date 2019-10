Usa: Kievgate e allarme su Giuliani. Che cosa c'è dietro l'addio di Bolton

Usa: Bolton diede l'allarme su manovre di Giuliani

L'ex consigliere statunitense per la sicurezza nazionale, John Bolton, sarebbe stato cosi' allarmato per il tentativo di spingere l'Ucraina a indagare sui rivali politici di Donald Trump che ha detto a un assistente senior di riferirlo agli avvocati della Casa Bianca. Lo scrive il Guardian che spiega come la rivelazione del coinvolgimento di Bolton nello sforzo di bloccare una politica estera ombra mirata al beneficio politico di Trump e' emersa dalla testimonianza del Congresso data dal suo ex assistente, Fiona Hill, l'ex esperta russo di punta della Casa Bianca.

Hill, ex direttore senior per l'Europa e la Russia del Consiglio di sicurezza nazionale di origine britannica, ha parlato per 10 ore con tre commissioni parlamentari. Hill ha descritto che il 10 luglio c'e' stato uno "scambio acuto" tra Bolton e l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea, Gordon Sondland, sul ruolo svolto dall'avvocato di Trump, Rudy Giuliani, per convincere il governo ucraino ad avviare indagini sui democratici, compreso l'ex vicepresidente Joe Biden. Hill ha detto che Bolton l'ha incaricata di dire all'avvocato del Consiglio di Sicurezza Nazionale che Giuliani stava agendo di concerto con il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, in un'operazione canaglia con implicazioni legali. "Non faccio parte di qualunque affare Rudy e Mulvaney stanno cucinando", aveva detto Bolton a Hill di riferire all'avvocato dell'NSC.