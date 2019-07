Usa: morto Ross Perot, il miliardario che si candidò alla Casa Bianca

Usa: morto Ross Perot, miliardario che si candido' alla Casa Bianca

Ross Perot, il magnate texano che si candidò per due volte alla Casa Bianca da indipendente, è morto all'età di 89 anni. Perot era malato di leucemia. Il miliardario si candidò per la prima volta nel 1992 e ottenne il 19% dei voti, giocando un ruolo determinante nelle elezioni che sancirono la vittoria di Bill Clinton su George HW Bush. Nel 1996, Perot non fu ammesso ai dibattiti e utilizzò le proprie risorse per acquistare spazi televisivi nella campagna elettorale. Alle urne, conquistò l'8%.