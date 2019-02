Usa, pressing sull'Ue per isolare l'Iran. Merkel resiste, Macron si eclissa

CONFERENZA SULLA SICUREZZA A MONACO: PRESSING USA SULL'UE PER ACCERCHIARE L'IRAN

Gli Stati Uniti provano a stringere d'assedio l'Iran. Il primo obiettivo di Washington alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera è questo: creare un'asse anti Teheran. Impresa che sembrava, e sembra, difficile per la freddezza dei principali paesi dell'Unione europea. Già negli scorsi giorni in Polonia, al vertice Nato di Varsavia, le ambizioni americane sono state spente da un atteggiamento distaccato dei principali partner europei. Anzi, nelle scorse settimane Germania, Francia e Regno Unito hanno creato un'agenzia di intermediazione utile a commerciare con l'Iran aggirando le sanzioni Usa volute dal presidente Trump dopo il periodo di disgelo che aveva preso il via grazie a Barack Obama e all'accordo sul nucleare.

MACRON NON SI PRESENTA E LASCIA LA MERKEL DA SOLA A OPPORSI AL PRESSING USA

Emmanuel Macron e Angela Merkel sembravano essere i due leader più decisi nell'opporre una voce europea alle pressioni statunitensi. Non sembra nemmeno un caso che Bruxelles abbia inserito l'Arabia Saudita, principale partner di Washington nell'area mediorientale, nella lista nera del riciclaggio. Eppure quel blocco che pareva convinto e deciso si è scisso. Già, perché Macron ha deciso di non presentarsi alla conferenza di Monaco, lasciando la cancelliera da sola a opporsi ai desiderata d'oltreoceano.

EUROPA IN ORDINE SPARSO SUL TEMA DELLA SICUREZZA

Alla Conferenza di Monaco è previsto che partecipino circa 600 esperti in materia di politica di sicurezza. Presenti 30 capi di stato e di governo e 90 ministri della Difesa e degli Esteri. In agenda le relazioni transatlantiche, le tensioni con la Russia, la crisi in Medio Oriente. "Noi europei ci dobbiamo preparare meglio per quanto riguarda la politica estera, di sicurezza e di difesa", ha dichiarato prima del via ai lavori il direttore della Conferenza, ex ambasciatore tedesco Wolfgang Ischinger, esortando i paesi europei ad un maggior coordinamento. L'Europa deve prepararsi a una "corsa agli armamenti" e nuove sfide geopolitiche. Importante per Berlino, ha poi proseguito Ischinger, intervenuto in una trasmissione della ZDF, è anche che il governo della cancelliera Angela Merkel abbia una posizione univoca in materia di sicurezza. Pochi giorni fa lo stesso Ischinger aveva definito quella di quest'anno l'edizione "più importante" della Conferenza nei suoi cinque decenni di storia, con Cina e Stati Uniti che hanno inviato le due delegazioni più numerose di sempre, guidate da esponenti di altissimo livello delle rispettive amministrazioni.

SUL TAVOLO ANCHE IL TRATTATO SUI MISSILI USA RUSSIA

Oltre a Macron, sarà assente anche il premier israeliano Netanyahu. Presente sul tavolo invece anche il tema del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) sara' uno dei temi chiave nella discussione fra il segretario generale Nato Jens Stoltenberg e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo ha affermato lo stesso Stoltenberg, parlando alla stampa. "Credo sia importante incontrare i rappresentanti russi e discutere anche temi complessi, come la violazione del Trattato Inf. Il dialogo è sempre fondamentale, ma ancor più quando le tensioni aumentano, come accade ora. Credo che la questione dell'Inf sara' uno dei temi principali nella discussione", ha spiegato il segretario generale.