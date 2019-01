USA: SI DIMETTE IL SEGRETARIO DI STATO AGGIUNTO PER L'EUROPA

L'amministrazione Trump perde un altro pezzo chiave. In un momento in cui i leader europei stanno mettendo in discussione l'impegno del presidente americano nelle alleanze storiche, ad annunciare le dimissioni è il segretario di Stato aggiunto americano incaricato di seguire l'Europa, Wess Mitchell. Ad renderlo noto su Twitter è stato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Robert Palladino.

"Il segretario Mitchell si dimette da capo dell'Ufficio del Dipartimento di Stato degli affari europei ed eurasiatici. La sua partenza è effettiva è il 15 febbraio 2019",si legge nel post, in cui si aggiunge che Elisabeth Millard prenderà il suo posto. Nella lettera di dimissioni, datata 4 gennaio, presentata al Segretario di Stato Mike Pompeo, Mitchell, 41 anni, ha citato motivi personali e professionali.

"Mentre l'amministrazione entra nel suo terzo anno, ho la sensazione di aver completato quello che dovevo fare: sviluppare la strategia europea del dipartimento di Stato", ha affermato, riconoscendo "il lavoro formidabile" del segretario di stato Mike Pompeo. "Lavorare con i migliori diplomatici del mondo è stata una grande esperienza. Ora sono impaziente di passare in futuro più tempo con i miei figli", ha aggiunto.