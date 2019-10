Trump parlò di Biden anche a Xi. Zelensky, discorso scritto dagli Usa

Il presidente Donald Trump ha discusso delle prospettive politiche dei suoi sfidanti democratici per la Casa Bianca Joe Biden ed Elizabeth Warren, con il presidente cinese Xi Jinping durante un colloquio telefonico lo scorso 18 giugno. Lo sostiene la Cnn, dopo che Trump ha pubblicamente invocato l'aiuto della Cina per indagare su Biden. Trump, sempre secondo quanto riporta la Cnn, si sarebbe impegnato con Xi a rimanere in silenzio sulle proteste a Hong Kong. La trascrizione della telefonata tra Trump e Xi sarebbe stata collocata dalla Casa Bianca nello stesso registro segreto dove è stata salvata la telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelenky al centro dell'inchiesta della Camera sul possibile impeachment del presidente americano.

USA: NYT, UNA DICHIARAZIONE PER ZELENSKY SCRITTA DA DUE DIPLOMATICI AMERICANI

Due diplomatici americani avrebbero lavorato a una dichiarazione per il presidente ucraino Volodymir Zelensky che avrebbe impegnato il Paese a indagare sui rivali politici di Donald Trump. Lo scrive il New York Times, che cita tre fonti bene informate secondo cui i fatti risalirebbero allo scorso agosto. Stando alle fonti del giornale, la dichiarazione sarebbe stata messa a punto dall'ambasciatore Usa presso l'Ue, Gordon Sondland, e dall'allora inviato speciale americano per l'Ucraina, Kurt Volker, che si è dimesso nei giorni scorsi. L'ormai famigerata telefonata fra Trump e Zelensky, al centro del Kievgate, è del 25 luglio scorso.

Trump: richiamo' ambasciatore che ostacolava indagine su Biden

Donald Trump ordino' di richiamare dall'Ucraina l'ambasciatore Marie Yovanovitch, accusata dai collaboratori del presidente Usa, tra cui il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, di ostacolare i tentativi di convincere Kiev a indagare l'ex vicepresidente Joe Biden. Lo rivelano fonti informate sul dossier al Wall Street Journal. Sul ritiro dell'ambasciatore, avvenuto la scorsa primavera, e' incentrata parte dell'indagine condotta dai Democratici della Camera allo scopo di avviare l'impeachment contro Trump. Una indagine innescata dalle rivelazioni su una telefonata del 25 luglio tra Trump e il suo omologo ucraino Vladimir Zelenski, nel corso della quale il presidente degli Stati Uniti chiese di indagare su Biden e su suo figlio Hunter per presunta corruzione in Ucraina.

Trump: ok dipartimento Stato Usa a vendita 150 missili a Ucraina

Il dipartimento di Stato americano ha dato il via libera alla vendita di 150 missili Raytheon Javelin ed altri equipaggiamenti collegati all'Ucraina. Lo ha reso noto il Pentagono. La commessa, dal valore di 39,2 milioni di dollari, era stata citata durante la telefonata dello scorso 25 luglio tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al centro dell'inchiesta sul possibile impeachment del presidente.