Usa, Trump: "Raggiunta intesa commerciale preliminare col Giappone"

Usa: Trump,raggiunta intesa commerciale preliminare con Giappone

Il presidente Donald Trump ha notificato al Congresso che gli Usa hanno raggiunto un'intesa commerciale preliminare con il Giappone che sarà firmata nelle prossime settimane. "La mia amministrazione è ansiosa di proseguire la cooperazione con il Congresso sulle future negoziazioni con il Giappone per raggiungere un accordo commerciale complessivo che sia più equo e più reciproco", si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca, dove si precisa che sarà siglata un'intesa anche sul commercio digitale. Trump aveva fatto sapere di aver raggiunto un accordo di principio con il premier giapponese Shinzo Abe sul commercio in occasione del G7 in Francia lo scorso agosto.