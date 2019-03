Venezuela, black out. Maduro accusa Trump: "Guerra elettrica voluta dagli Usa"

Venezuela, black out nella capitale e nel resto del Paese

La capitale venezuelana, Caracas, e la maggior parte del Paese sono rimaste al buio durante la notte a causa di un enorme blackout.

Black out, colpita la principale centrale elettrica venezuelana

Il presidente Nicolas Maduro ha denunciato "un sabotaggio" della principale centrale elettrica venezuelana. L'elettricità e' stata interrotta alle 16.50 (ora locale, le 21.50 in Italia), interessando tutte le aree della capitale e colpendo i servizi fondamentali, tra cui metropolitana e semafori.

Migliaia di persone che hanno lasciato il lavoro hanno dovuto camminare per chilometri per rientrare a casa.

L'interruzione ha colpito anche le attivita' dell'aeroporto Simon Bolivar. Le linee telefoniche e internet sono stati interrotti bruscamente.

La citta', considerata una delle piu' pericolose al mondo e regolarmente deserta dopo il tramonto, e' stata avvolta dal buio. Le interruzioni di corrente sono comuni in Venezuela ma sono comunque piu' rare a Caracas.

Maduro contro gli Usa: "Presi di mira dalla guerra dell'elettricità diretta dagli Stati Uniti"

"Siamo stati presi di mira dalla guerra dell'elettricita'", ha dichiarato il ministro dell'Energia, Motta Dominguez. "Questa volta hanno attaccato la centrale idroelettrica di Guri (la principale del Paese, ndr)". Su Twitter, il presidente Maduro ha accusato gli Stati Uniti. "La guerra dell'elettricita' annunciata e diretta dall'imperialismo Usa contro il nostro popolo sara' sconfitta. Niente e nessuno puo' sconfiggere la gente di Bolivar e i patrioti di Chavez", ha scritto Maduro.