Venezuela, Guaidò: "Entrati primi aiuti". Tensione al confine con la Colombia

Venezuela: Guaido', sono entrati i primi aiuti dal Brasile

Sono entrati in Venezuela i primi aiuti umanitari provenienti dal Brasile. Lo ha annunciato il leader dell'opposizione, Juan Guaido', con un messaggio su Twitter. "Attenzione Venezuela! Annunciamo ufficialmente che e' gia' entrato un primo carico di aiuti umanitari attraverso la nostra frontiera con il Brasile. Questo e' un gran risultato, Venezuela! Avanti". Ma al confine con la Colombia c'è tensione, con l'esercito pro Maduro che lancia lacrimogeni sulla folla di attivisti.

Venezuela: Maduro, "tutti in strada per difendere indipendenza"

"Oggi, 23 febbraio, il popolo si mobilita a Caracas e in tutte le citta' del Paese. Scendiamo tutti in strada a difendere la nostra indipendenza, con consapevolezza e allegria. Non ci sara' alcuna guerra nella patria di Bolivar e Chavez, qui trionfera' la pace. Il Venezuela si rispetta!". Cosi' in un tweet il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, impegnato in una grave crisi politica con il leader dell'opposizione, Juan Guaido', che si e' autoproclamato presidente ad interim con il riconoscimento di buona parte della comunita' internazionale.