Venezuela, contatti segreti tra Guaidò e l'esercito: pronto attacco a Maduro?

Venezuela, Guaidò ha "contatti segreti" con l'esercito

Juan Guadio' ha avuto "contatti segreti" con alcuni esponenti di primo piano delle forze armate venezuelano. Lo ha scritto lo stesso presidente autoproclamato del Venezuela nonche' capo dell'opposizione al governo di Nicolas Maduro in un articolo pubblicato dal New York Times: la fine del sostegno dei militari nei confronti di Maduro sara' "cruciale", afferma Guaido', "per mettere in atto un cambiamento nel governo, e la maggioranza di coloro che attualmente sono in servizio sono d'accordo con il fatto che i recenti rivolgimenti sono insostenibili per il Paese". In un messaggio inviato precedentemente ai militari schierati contro i manifestanti anti-Maduro il capo dell'opposizione aveva inviato un messaggio diffusa dall'universita' di Caracas: "Non sparate a persone che stanno facendo delle richieste anche per le vostre stesse famiglie".

"Abbiamo offerto l'amnistia a tutti coloro che non si siano resi colpevoli di delitti contro l'umanita'", afferma ancora Juan Guaido' nell'articolo pubblicato dal New York Times. Il presidente autoproclamato ribadisce anche che "per mettere fine al regime di Maduro riducendo al massimo il rischio che scorra il sangue", e' necessario il sostegno dei governi a favore della democrazia in tutto il mondo. "Ancora una volta affrontiamo la sfida di ricostruire la nostra democrazia e di ricostruire il Paese, questa volta in mezzo ad una crisi umanitaria e all'illegale occupazione della presidenza da parte di Maduro", scrive Guaido' nell'articolo pubblicato dal quotidiano statunitense, ricordando che nel Paese "persistono gravi carenze di medicinali e di cibo", mentre "sono collassate infrastrutture essenziali e il sistema sanitario". Non solo. Il leader dell'opposizione venezuelana ricorda anche che "un numero crescente di bambini soffre di denutrizione e sono riemerse malattie che in passato erano state sradicate. Abbiamo uno dei tassi di omicidio piu' alti del mondo, aggravato dalle brutali repressioni da parte del governo sui manifestanti. Una tragedia che ha causato l'esodo piu' grande della storia dell'America latina, con 3 milioni di venezuelani che vivono ormai fuori dal Paese".