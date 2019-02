Guaidò: fate la cosa giusta. Di Maio: il cambiamento lo decidono i venezuelani

Venezuela, Di Maio risponde a Guaido: "Il cambiamento lo decidono i venezuelani"

"Il cambiamento lo decidono i cittadini venezuelani. Noi siamo dalla parte della pace e della democrazia, quindi dobbiamo creare tutti i i presupposti per favorire nuove elezioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Montecitorio, rispondendo all'appello di Juan Guaido. Di Maio ha detto di non riconoscere Mauro, ma nemmeno Guaido, perche' servono elezioni democratiche che stabiliscano chi guida il Venezuela.

Guaidò: "Ci aspettiamo che l'Italia stia dalla parte del cambiamento in Venezuela"

"Ci aspettiamo molto dall'Italia e siamo sicuri che sceglierà di stare dalla parte della gente che chiede il cambiamento. Tutto il nostro rispetto per il dibattito in corso". Juan Guaidó, autoproclamatorsi presidente ad interim del Venezuela il 23 gennaio, ha rilasciato una lunga intervista al Tg2 lanciando un appello al nostro Paese affinché riconosca il cambiamento. E rispondendo ad una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stesso errore fatto in Libia taglia corto: "In Venezuela non è possibile una nuova Libia". Questo, spiega, "denota scarsa conoscenza" di quanto sta avvenendo inVenezuela, ha aggiunto Guaidò, ricordando che "il 90% della popolazione vuole il cambiamento, il 90% scommette sulla democrazia. C'è un piccolo gruppo che sta assassinando", aggiunge poi il leader dell'opposizione venezuelana che nell'intervista parla di " 70 giovani assassinati in una settimana dal Faes (le forze speciali di polizia) e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini". Riguardo ai contatti con l'Italia il leader dell'opposizione venezuelana afferma di aver parlato con il ministro degli Esteri e con il viceministro. "Sono molto preoccupati", riporta Guaidò che esprime gratitudine e sottolinea l'importanza del voto che si è avuto ieri al parlamento europeo. "Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo", conclude.