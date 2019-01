Venezuela, Juan Guaidó presidente "per caso": giovane ingegnere anti chavista

Venezuela: ecco chi è Guaidó, autoproclamatosi presidente. 35 anni, ingegnere, leader quasi per caso

E' un ingegnere di 35 anni, ex deputato del piccolo stato costiero di Vergas e praticamente uno sconosciuto fino al 5 gennaio scorso quando e' diventato il presidente del Parlamento in Venezuela, controllato dall'opposizione al regime di Nicolas Maduro. Da ieri, Juan Guaido' e' salito alla ribalta delle cronache mondiali, autoproclamandosi presidente ad interim del Venezuela e incassando immediatamente il riconoscimento dei governi statunitense, canadese e di altri Stati sudamericani. Che volesse lanciare la sua sfida, lo aveva annunciato quando Maduro si e' insediato per il suo secondo mandato di 6 anni come capo della Repubblica bolivariana. Si era dichiarato pronto a sostituire ad interim l''usurpatore' e a convocare nuove elezioni contando sul sostegno dell'Osa, l'Organizzazione degli Stati americani. Guaido' e' cresciuto a La Guaira, citta' costiera a circa 30 chilometri da Caracs.

Infanzia da sopravvissuto a una frana

La sua famiglia e' sopravvissuta ad una devastante frana nella sua citta' nel 1999 nella quale persero la vita 30.000 persone. Ha detto di avere una cicatrice sul collo a causa di un proiettile sparato dalle forze dell'ordine durante le proteste nel 2017. Ha mosso i suoi primi passi in politica durante la manifestazione studentesca contro il predecessore di Maduro, Hugo Chavez, nel 2007. Chavez mise al voto una serie di proposte come l'abolizione dei termini per il mandato presidenziale e la possibilita' di dichiarare in modo unilaterale l'emergenza nazionale. Il risultato del voto fu una debacle per Chavez che fece germogliare il movimento di opposizione, guidato da giovani come Leopoldo Lopez, carismatico mentore di Guaido', agli arresti domiciliari e bandito dalla politica dal 2014.

Guaidó vuole la fine del chavismo: economia di mercato e federalismo fiscale

E' stato proprio Lopez ad indicare Guaido' come leader dell'Assemblea nazionale. Guaido' e' al suo secondo mandato parlamentare, dopo essere stato eletto nel 2015. E' a favore di un'economia di mercato e del federalismo fiscale in Venezuela. E' consapevole dei rischi che corre perche' Maduro, che ha gia' esautorato i poteri del parlamento, potrebbe dichiararne le scioglimento, arrestare Guaido' e scatenare una violenta repressione contro gli oppositori. "So che ci saranno conseguenze - ha detto alla folla 'assumendo' i poteri - per riuscire a compiere questa missione e ristabilire la Costituzione occorre il consenso di tutti i venezuelani".