Venezuela, risoluzione all'Onu della Russia: "No interventi esterni"

La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, presenta una bozza di risoluzione all'Onu sulla questione venezuelana

La Russia ha presentato una propria bozza di risoluzione sul Venezuela al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, lo ha annunciato la rappresentanza permanente russa all'Onu. "La bozza di risoluzione russa sul Venezuela è stata distribuita" ha dichiarato il portavoce della missione russa Fyodor Strzhizhovsky.

L’invito di Mosca all’Onu: “La crisi va risolta senza interventi esterni”

La crisi in Venezuela deve essere risolta dai venezuelani stessi, mentre i tentativi di intervenire esternamente negli affari di questo paese e le minacce di usare la forza contro di esso sono inaccettabili. Lo scrive la Russia nella bozza di risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Venezuela. Il documento esprime preoccupazione per le minacce di usare la forza con l'obiettivo di sconvolgere l’integrità territoriale e l'indipendenza politica del Venezuela. Suscita inoltre preoccupazione per i tentativi da parte di altri paesi di interferire in materia, la cui risoluzione è la prerogativa delle autorità venezuelane. Il documento sottolinea anche la necessità di un politico soluzione ai problemi del Venezuela.

Per quanto riguarda il trasferimento di aiuti umanitari in Venezuela, il progetto la risoluzione afferma che tali misure dovrebbero essere prese in coordinamento con Caracas. Una fonte della sede delle Nazioni Unite ha detto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite progetta di votare sulla proposta di risoluzione russa in data 28 febbraio, molto probabilmente dopo un voto su una proposta rivale di risoluzione degli Stati Uniti sul Venezuela.