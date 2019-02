Venezuela, la Russia sente aria di guerra: "Gli Usa provocano per intervenire"

Venezuela, il Cremlino: "Gli Usa preparano provocazione per intervento"

Gli Stati Uniti potrebbero preparare una provocazione con vittime umane, con il pretesto dell'invio di un convoglio di aiuti umanitari in Venezuela, lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Non inganniamo noi stessi e gli altri: una provocazione, inclusa una con vittime umane, viene tramata sotto il travestimento di un convoglio umanitario. Ne hanno bisogno come pretesto per l'intervento di un esercito straniero. Tutti dovrebbero essere pienamente consapevoli di questo ", ha detto Zakharova. "Riteniamo che sia assolutamente necessario astenersi dai passi e dichiarazioni, che potrebbero ulteriormente aggravare le tensioni in Venezuela, compresi eventuali ricorsi alle forze armate venezuelane", ha detto.