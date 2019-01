Venezuela,Macron-Merkel-Sanchez: "Voto entro 8 giorni". Mosca: "Golpe Usa"

Venezuela: 'fronte' Ue, voto o riconosciamo Guaido'

Due tweet e una conferenza stampa, in contemporanea a mezzogiorno e mezzo: nasce cosi' un fronte in seno all'Ue sul Venezuela: Spagna, Francia e Germania danno gli 8 giorni al presidente venezuelano Nicolas Maduro. O il presidente indice, "entro 8 giorni", le elezioni politiche in venezuela o i tre Paesi europei, cui presumibilmente seguiranno altri, riconosceranno come legittimo il presidente autoproclamato Juan Guaido'.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez lo ha fatto in una conferenza stampa, il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter mentre la Germania ha affidato, sempre via Twitter, l'incarico ai portavoce del governo. Identico il messaggio: "Il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente del suo futuro. Senza un annuncio di elezioni entro otto giorni, potremo riconoscere Juan Guaido' come 'presidente ad interim' del Venezuela per sviluppare questo processo politico. Lavoriamo intensamente con i nostri alleati europei".

Il presidente dell'Assemblea Nazionale, l'unica Camera del Parlamento venezuelano, Juan Guaido', si e' proclamato 'presidente ad interim' mercoledi' scorso e ha ottenuto l'immediato riconoscimento di Stati Uniti e Canada oltre ai paesi del Sudamerica con l'eccezione di Bolivia e Messico. Per oggi e' in programma una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, convocata su richiesta degli Usa.

Venezuela: Russia all'Onu accusa Usa di tentativo di golpe

"Un tentativo di golpe in Venezuela contro il presidente Nicolas Maduro": e' l'accusa lanciata dalla Russia durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sta partecipando alla riunione.