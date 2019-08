Venezuela, Maduro ammette il dialogo ad alto livello con Trump

Venezuela: Maduro e Trump ammettono, colloqui ad "alto livello"

Il presidente Nicolas Maduro ha ammesso che alti funzionari venezuelani hanno avuto colloqui con membri dell'amministrazione Trump, dopo che alcuni media americani avevano parlato di "comunicazioni segrete" tra rappresentanti della Casa Bianca e il vicepresidente del Partito socialista unito (Psuv), Diosdado Cabello, tra gli uomini più potenti e temuti del Paese sudamericano, di fatto il numero due del chavismo. "Confermo che per mesi ci sono stati contatti tra alti funzionari dell'amministrazione di Donald Trump e del governo bolivariano, che presiedo", ha detto il leader di Caracas in un discorso televisivo, come riportano i media venezuelani. Maduro ha assicurato che i negoziati si sono svolti con la sua "esplicita e diretta autorizzazione". "Ci sono stati vari contatti, attraverso vari canali", ha poi aggiunto il presidente venezuelano.

Le parole del leader di Caracas arrivano dopo che alcuni media americani, tra cui Associated Press, avevano rivelato che Cabello, anche capo dell'Assemblea nazionale costituente, era stato in contatto con il principale consigliere di Trump sull'America Latina, Mauricio Claver-Carone. Alcuni analisti vi hanno visto il segno di fratture all'interno del circolo di potere di Maduro. Altri osservatori della politica venezuelana avevano letto le indiscrezioni come un apparente tentativo di destabilizzare l'amministrazione di Caracas, iniettando paranoia e scetticismo tra i più stretti collaboratori del presidente.

Le parole di ieri sera di Maduro - da mesi alle prese con braccio di ferro con il leader dell'opposizione Juan Guaido, proclamatosi presidente ad interim e riconosciuto da una cinquantina di Paesi, tra cui gli Usa - hanno voluto spazzare via ogni dubbio e dietrologia. A suo dire, l'iniziativa di dialogare con gli Usa è volta a "far sentire al presidente Trump la voce del Venezuela e la verità sulla rivoluzione bolivariana del XXI secolo". Poco prima era stato lo stesso Trump a confermare che la Casa Bianca ha parlato con rappresentanti del Venezuela "ad alto livello". Né Trump, né Maduro hanno fatto nomi. Cabello, dal canto suo, in precedenza aveva definito "bugie" e "manipolazioni enormi" le notizie diffuse dai media, con l'intento di dividere il governo venezuelano in un momento critico per il Paese.