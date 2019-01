Venezuela, Maduro: "Sì a elezioni parlamentari, ma non presidenziali"

Venezuela: Maduro favorevole a elezioni anticipate parlamentari ma non a quelle presidenziali

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si è detto favorevole a elezioni parlamentari anticipate per uscire dalla crisi politica che lacera il Paese. Lo ha detto nell'intervista concessa all'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Sarebbe molto bello organizzare elezioni politiche anticipate, sarebbe una buona forma di discussione politica, una buona soluzione per il voto popolare", ha affermato il presidente socialista. Allo stesso tempo però Maduro respinge l'ultimatum dell'Ue sulla data del voto delle elezioni presidenziali entro 8 giorni lanciato pochi giorni fa. "Non cediamo a ricatti, le prossime elezioni presidenziali saranno nel 2025".

Venezuela: Guaido' chiede "piu' sanzioni" dall'Unione europea

Juan Guaido' chiede "piu' sanzioni" da parte dell'Unione europea contro il regime del presidente del Venezuela Nicolas Maduro. L'oppositore, auto-proclamatosi presidente ad interim, in un'intervista al giornale tedesco Bild ha detto: "Siamo in una dittatura e ci deve essere pressione" e ha denunciato un regime "assolutamente corrotto". "Abbiamo bisogno di piu' sanzioni da parte dell'UE, come deciso dagli Stati Uniti".