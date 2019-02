Venezuela: Messico e Uruguay propongono un "meccanismo" di mediazione

Uruguay, Messico e la Comunita' dei Caraibi (Caricom) hanno annunciato una proposta di mediazione, denominata "Meccanismo di Montevideo", per risolvere la crisi 'dei due presidenti' in Venezuela. La proposta sara' presentata alla riunione del Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela in programma oggi a Montevideo, in Uruguay. Al Gruppo di contatto aderiscono 8 Paesi Ue, Italia compresa, insieme a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Messico e Uruguay.

Questi ultimi due non hanno riconosciuto il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaido', come capo dello Stato ad interim, confermando il sostegno al presidente Nicolas Maduro. Il "meccanismo di Montevideo", presentato nel corso di una conferenza stampa, prevede 4 fasi, la mediazione di personalita' di fama internazionale ed esclude un intervento militare nel Paese. "I ministri degli Esteri di Messico e Uruguay (Marcelo Ebrad e Rodolfo Nin Novoa) propongono il meccanismo di Montevideo come alternativa pacifica e democratica per il Venezuela. Se il meccanismo sara' adottato - e' stato spiegato - consistera' di 4 fasi: immediato avvio del dialogo, processo di negoziazione, la delineazione di un'intesa e la sua attuazione".