Venezuela, resta solo la Cina: Caracas offre di pagare i fornitori in Yuan

Venezuela: Caracas si offre di pagare fornitori in yuan

Il governo venezuelano e la compagnia petrolifera di Stato Pdsva si sono offerti di pagare i fornitori e gli appaltatori in yuan, utilizzando i propri conti bancari in Cina. Lo rivelano all'agenzia Reuters fonti vicine all'operazione. La banca centrale del Venezuela e la compagnia Pdsva mantengono da tempo conti in Cina in parte grazie a un accordo finanziario siglato dieci anni fa e che ha visto la Cina prestare 50 miliardi di dollari al Paese sudamericano in cambio di rifornimenti petroliferi.

La mossa arriva dopo che Caracas ha già effettuato pagamenti in euro dei fornitori, per aggirare lo stop Usa al proprio sistema finanziario, in seguito alle sanzioni decise da Washington contro il governo del presidente Nicolas Maduro. La proposta sarebbe stata avanzata a 4 imprese fornitrici del settore pubblico venezuelano, le quali stanno valutandola. L'apertura del canale finanziario cinese, secondo le fonti, è in corso ma si sta rivelando complicato. Reuters non è in grado di precisare se questi pagamenti in yuan siano stati effettuati. In genere gli enti pubblici venezuelani pagavano i fornitori in dollari o in bolivar. L'iperinflazione e le sanzioni Usa stanno però rendendo difficile queste forme di pagamenti.