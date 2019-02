Venezuela, Russia: "Usa pronti a invadere, militari in Colombia e Porto Rico"

Venezuela: Mosca, unita' speciali Usa a Porto Rico e in Colombia

Gli Stati Uniti stanno trasferendo unita' speciali a Porto Rico e reparti dell'esercito in Colombia per rimuovere il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Lo riferisce Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo.

Venezuela: 320 soldati fuggiti in Colombia da sabato

Almeno 320 soldati e membri della Guardia Nazionale del Venezuela hanno disertato e cercato asilo in Colombia da sabato. Lo ha riferito Christian Kruger, direttore di Migracion Colombia, l'ente pubblico che gestisce l'arrivo degli stranieri nel paese latinoamericano. "Stiamo gia' superando la cifra di 320 e sicuramente oggi alla fine della giornata, se la tendenza continua, supereremo i 400", ha detto il funzionario, sottolineando che il flusso e' iniziato con 28 soldati sabato scorso, e da allora il numero e' cresciuto fino al numero registrato oggi.

Venezuela: Maduro, non ho paura di Trump ma di chi lo circonda

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, nella sua prima intervista in anni ad un network americano, e' tornato ad attaccare gli Usa, denunciando che l'amministrazione Trump sta provando a fabbricare una crisi, "destinata a fallire", nel tentativo di avviare una guerra in Sud America. "Il governo estremista del Ku Klux Klan, diretto da Donald Trump, vuole una guerra per il petrolio e non solo", ha denunciato Maduro alla Abc, descrivendo il Venezuela come una "nazione umile e pacifista". Il presidente - che il capo dell'opposizione Juan Guaido' a fine gennaio ha sfidato proclamandosi capo di Stato ad interim - ha detto di non aver paura di Trump, ma "delle persone che lo circondano", tra cui il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton, "un estremista esperto di Guerra Fredda", il segretario di Stato Mike Pompeo, "agente della Cia che ha uno schema antiquato da vecchia intelligence della Guerra Fredda" e il vice presidente Mike Pence, "un uomo che non sa nulla di Sudamerica e politica mondiale". "Penso", ha dichiarato Maduro, "che queste persone che circondano il presidente Trump siano cattive e che Trump dovra' dire 'basta' e cambiare le sue politiche".