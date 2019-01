Venezuela, forte legame con la Cina. Se Trump invade inizia la guerra fredda

TRUMP VALUTA L'IPOTESI DELL'INTERVENTO MILITARE IN VENEZUELA

"Tutte le opzioni sono sul tavolo". Lo aveva detto ai suoi consiglieri Donald Trump la scorsa settimana, subito dopo aver riconosciuto l'autoproclamato presidente del Venezuela Guaidò. Ora emerge che il presidente degli Stati Uniti continui a ritenere l'invasione militare del Paese come un'ipotesi. Si tratterebbe dell'extrema ratio, qualora Maduro non desista. Ma l'ipotesi alla Casa Bianca esiste eccome.

L'IMPORTANZA DEL VENEZUELA PER GLI USA

Il presidente Usa avrebbe discusso con il senatore Repubblicano Lindsey Graham dell’opzione militare. Un'opzione che sarebbe stata sconsigliata anche da alcuni falchi della sua amministrazione. “Trump è veramente aggressivo quando si tratta del Venezuela“, ha dichiarato lo stesso Graham al sito americano Axios. D'altronde, come abbiamo raccontato, il Venezuela rappresenta un tassello fondamentale per la politica del presidente Usa in America Latina. Un'importanza sia economica, per le ricche risorse petrolifere presenti nel Paese, sia strategica. Il Venezuela è infatti l'ultimo paese "di peso" del Sudamerica politicamente ostile a Washington.

L'IDEA DI TRUMP: ROVESCIARE MADURO PER FERMARE L'ASCESA DELLA CINA IN SUDAMERICA

Non solo. Caracas è anche un fondamentale partner per quello che è diventato il principale rivale degli Usa a livello globale: la Cina. Gli affari tra Pechino e il regime di Maduro sono stati particolarmente floridi. Dal 2007 al 2014, la Cina ha prestato oltre 60 miliardi di dollari al Venezuela, aiutando prima Chavez e poi il suo erede Maduro a mantenere il potere. Cifre alle quali sono seguiti ulteriori investimenti negli anni a seguire. Pechino controlla ampiamente il più importante settore economico di Caracas, quello petrolifero, e il Venezuala è diventato la testa di ponte del Dragone asiatico in Sudamerica, che da lì sta espandendo gli investimenti anche altrove, in primis Bolivia e Uruguay (guarda caso gli unici due Paesi dell'America latina a non aver disconosciuto Maduro).

LA NUOVA GUERRA FREDDA: DALLO SCONTRO MILITARE ALLO SCONTRO ECONOMICO

Ecco allora che l'operazione Venezuela si innesta in un discorso più ampio che ricorda da vicino il vecchio modello guerra fredda. Gli Stati Uniti, che hanno deciso che il loro principale obiettivo in politica estera dei prossimi anni sarà quello di bloccare l'ascesa della Cina, vogliono impedire la creazione di aree politicamente ed economicamente non omogenee nel proprio "cortile di casa". Se un tempo i timori erano prettamente politico-militari, come dimostra il caso della crisi dei missili di Cuba durante la presidenza Kennedy, ora lo scontro parte da un taglio diplomatico-economico, perché questo è il taglio dell'approccio cinese. Poca interferenza politica, molti investimenti.

SE TRUMP INVADE IL VENEZUELA DA' UFFICIALMENTE IL VIA ALLA NUOVA GUERRA FREDDA CON LA CINA

Il problema, per gli Usa, è che le due cose sono strettamente collegate, come dimostrano i casi del porto di Colombo in Sri Lanka (che l'isola dell'oceano indiano ha ceduto in prestito per 99 anni a Pechino perché incapace di ripagare i propri debiti economici) e quello, più recente, di una ex base navale Usa nelle Filippine che potrebbe essere acquistata da un gruppo di aziende cinesi. Per questo Trump non esclude la possibilità di passare a una nuova fase dello scontro, per ora confinato alla cosiddetta "guerra commerciale". L'intervento militare in Venezuela segnerebbe ufficialmente l'inizio della nuova guerra freddam che nell'ottica di The Donald potrebbe persino essere un "rischio calcolato". Sarebbe la definitiva miccia in grado di far esplodere tanti altri scontri regionali, in primis Taiwan. Per questo la speranza di buona parte del Pentagono è quella che si arrivi a una soluzione diplomatica interna al Paese tra Maduro e Guaidò. L'invasione in Venezuela sarebbe un punto di non ritorno.