Venezuela, truppe Usa in Colombia? E l'ambasciatore di Maduro elogia l'Italia

Venezuela, pronto l'intevento militare Usa? Giallo su un appunto di Bolton: "5 mila truppe Usa in Colombia"

"Il presidente lo ha detto chiaramente, tutte le opzioni sono sul tavolo". John Bolton ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se Donald Trump stia considerando l'opzione militare durante la conferenza stampa in cui, insieme al segretario al Tesoro Steve Mnuchin, ha annunciato le nuove sanzioni alla compagnia petrolifera venezuelana, Pdvsa. Ma l'attenzione dei giornalisti più che dalla risposta di rito del consigliere per la Sicurezza Nazionale è stata attirata dal blocco giallo per appunti che Bolton teneva in mano su cui vi era scarabocchiato l'appunto: "Afghanistan, salutare i negoziati, 5mila truppe in Colombia". Ad una richiesta di un chiarimento sulla frase - interpretata grazie agli ingrandimenti della foto del bloc notes - e sull'effettiva intenzione di spostare militari nel Paese confinante con il Venezuela, un portavoce della Casa Bianca si è limitato a ripetere: "Come il presidente ha detto tutte le opzioni sono sul tavolo". Fonti del Pentagono hanno però assicurato alla Nbc che non si stanno inviando truppe o mezzi in Venezuela o in Colombia "nonostante gli appunti visti sul bloc note di Bolton".

Colombia governo amico degli Usa. Comandante dell'esercito americano a Bogotà

D'altra parte la Colombia di Ivan Duque è un governo considerato amico degli Stati Uniti. Dall'esecutivo colombiano non è arrivata alcuna conferma su un ipotetico dispiegamento di truppe americane sul proprio territorio, anche se Radio Caracol ha rivelato che "nelle prossime ore giungerà a Bogotà il generale Mark Stammer, comandante dell'Esercito meridionale degli Stati Uniti, incaricato di rafforzare la cooperazione con i Paesi alleati e sviluppare strategie nella regione per affrontare minacce e migliorare la sicurezza". Ufficialmente la visita dell'alto ufficiale americano è stata motivata con il proposito di rafforzare i legami di amicizia con la Colombia, incontrare i nuovi vertici dell'esercito e della polizia colombiani ed esaminare la questione frontaliera. Ma il collegamento con l'appunto di Bolton viene quasi naturale.

Venezuela, l'ambiasciatore a Roma elogia l'Italia: "Posizione intelligente"

Nel frattempo, la diplomazia di Caracas elogia il governo italiano, la cui posizione sulla crisi in Venezuela viene definita "intelligente, piena di buon senso". A dirlo all'Adnkronos è l'ambasciatore venezuelano in Italia Julián Isaías Rodríguez Díaz, secondo il quale Caracas "potrebbe prendere in considerazione e studiare una proposta di mediazione". Quella italiana, dice l'ambasciatore venezuelano, "è una posizione intelligente, piena di buon senso. Nei conflitti internazionali bisogna mediare, non incentivarli. Le esperienze vissute con l'Iraq, la Libia, la Georgia, l'Ucraina, il Medio Oriente e recentemente la Siria indicano che è questa la cosa più sensata da fare. Il Venezuela potrebbe prendere in considerazione e studiare una proposta di mediazione. Ce l'aspettavamo da tutta l'Europa".