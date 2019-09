Venezuela, tensione al confine con la Colombia. Usa invocano alleanza militare

Venezuela: Usa attivano alleanza militare, sale la tensione

Gli Stati Uniti hanno invocato il trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar) di fronte alle esercitazioni militari "bellicose" - fino a 150 mila uomini impegnati in manovre sino al 30 settembre - del governo di Nicolas Maduro al confine con la Colombia e dopo che l'OSA ha convocato i ministri degli Esteri. "Recenti e bellicosi movimenti di dispiegamento al confine con la Colombia da parte dell'esercito venezuelano e la presenza di gruppi armati illegali e organizzazioni terroristiche in territorio venezuelano dimostrano che Nicolas Maduro non e' solo una minaccia per il popolo venezuelano, ma che le sue azioni minacciano la pace e la sicurezza dei vicini del Venezuela", ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo quando ha annunciato di aver attivato il Tiar.

Il rischio di guerra tra Venezuela e Colombia

Colombia e Venezuela condividono un confine di 2.200 chilometri dove Maduro ha ordinato esercitazioni militari fino al 28 settembre con il dispiegamento di circa 150.000 truppe e un sistema missilistico di fronte alle presunte minacce di Bogota' nel contesto di nuove tensioni tra i due paesi, che ha interrotto le relazioni nel mese di febbraio. Il governo del presidente colombiano Ivan Duque nega qualsiasi piano contro il Venezuela e chiede "serenita'" di fronte all'acuirsi delle tensioni. Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaido', riconosciuto come presidente ad interim da cinquanta paesi, ha chiesto l'invocazione del Tiar, ha detto Pompeo in una dichiarazione che e' stata ritirata dal presidente Donald Trump nelle prime ore di giovedi'. Pompeo ha detto che l'invocazione del Tiar e' "il riconoscimento dell'influenza sempre piu' destabilizzante" del governo Maduro nella regione.

"Le politiche economiche catastrofiche e la repressione politica continuano ad alimentare una crisi dei rifugiati senza precedenti, riducendo la capacita' di risposta dei governi". Secondo l'Onu, circa 3,6 milioni di venezuelani hanno lasciato il loro Paese dal 2016 a causa della grave crisi economica. "Ci aspettiamo discussioni ad alto livello con i membri del Tiar" per "affrontare collettivamente l'urgente crisi all'interno del Venezuela che si estende oltre i suoi confini e prendere in considerazione opzioni economiche e politiche multilaterali", ha aggiunto Pompeo.

Con il Tiar - noto anche come Trattato di Rio perche' adottato in quella citta' nel 1947 - i ministri degli Esteri possono adottare misure che vanno dall'interruzione delle relazioni diplomatiche all'impiego delle forze armate. Mercoledi', una sessione del Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha convocato i ministri degli Esteri dei 19 Paesi firmatari del Tiar per riunirsi nella seconda meta' di settembre per affrontare "l'impatto destabilizzante" della crisi in Venezuela, che rappresenta "una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza nell'emisfero", secondo la risoluzione.

Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la decisione come sostegno agli sforzi di Guaido' per togliere il Maduro dal potere e indire nuove elezioni. Durante la sessione, Argentina, Brasile, Cile, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguay, Stati Uniti e Venezuela hanno votato per attivare l'organo consultivo Tiar. Costa Rica, Panama, Peru', Trinidad e Tobago e Uruguay si sono astenuti, mentre le Bahamas e Cuba - membro non attivo dell'OSA che non si e' mai ritirato dal Tiar - erano assenti. Il Costa Rica ha tentato inutilmente di approvare un emendamento alla risoluzione che esclude l'uso della forza armata come alternativa, mentre l'Uruguay ha dichiarato che la situazione attuale in Venezuela non consente l'attivazione del trattato. Luz Banos, ambasciatore del Messico - che, come Bolivia, Ecuador e Nicaragua, ha lasciato Tiar negli ultimi anni - ha lamentato che "ci stiamo pericolosamente avvicinando a un punto di non ritorno". Il Venezuela aveva abbandonato questo trattato sei anni fa, ma a luglio l'Assemblea Nazionale guidata da Juan Guaido' ha approvato il suo ritorno, decisione successivamente annullata dalla Corte Suprema.