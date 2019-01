Venezuela, Usa e Guaidó contro Maduro. Ora si rischia la guerra civile

Venezuela: sostenuto da Usa, Guaido' si proclama presidente

Tensioni alle stelle in Venezuela dove il leader dell'opposizione, Juan Guaido', si e' autoproclamato presidente ad interim con il sostegno degli Usa, del Canada e di molti stati sudamericani, Brasile e Colombia compresi. Il presidente Nicolas Maduro, al timone del Paese dal 2013, ha chiamato il popolo alla mobilitazione, dopo aver intimato agli Stati Uniti di richiamare il proprio personale diplomatico entro 72 ore. Durante un comizio a Caracas, dove sono accorsi migliaia di sostenitori, il 35enne Guaido' ha accusato Maduro di essere "un usurpatore" e ha promesso di istituire un governo di transizione volto a salvare la nazione dal collasso economico.

Durante un intervento in tv dal palazzo presidenziale, Maduro ha accusato l'opposizione di tentato colpo di stato con il sostegno degli americani, indicando che l'esercito - cruciale per legittimare un cambio di potere - e' con lui. Cuba ha teso la mano a Maduro, "contro l'imperialismo americano" mentre Trump, avvertendo che "tutte le opzioni sono sul tavolo", si e' rifiutato di richiamare i propri diplomatici, dichiarando Maduro un leader illegittimo. Negli ultimi due giorni di scontri con le forze dell'ordine, sono almeno 13 i morti contati dagli attivisti per i diritti umani mentre 59 persone sono state arrestate. Nella citta' meridionale di Puerto Ordaz, i manifestanti, con gesto dalla forte valenza simbolica, hanno distrutto la statua del defunto storico predecessore di Maduro, Hugo Chavez, presidente del Venezuela dal 1999 al 2013.

Maduro si e' insediato per il suo secondo mandato lo scorso 10 gennaio, dopo un'elezione ampiamente boicottata e definita "una farsa" da molti governi stranieri. Oltre 3 milioni di venezuelani sono fuggiti all'estero negli ultimi cinque anni. "I miei fratelli sono scappati in Cile", ha detto all'Agi Aide Portillo, venezuelana residente negli Stati Uniti. "Mia madre e' troppo anziana per spostarsi. E' rimasta Caracas. Le mandiamo cibo e medicinali ma la maggior parte delle volte non le arriva nulla perche' viene rubato dagli addetti postali o alla sicurezza. Sanno che dall'America vengono spediti aiuti, anche soldi, e quindi i pacchi raramente arrivano intatti a destinazione". Trump sta valutando sanzioni sul petrolio venezuelano che ha toccato il minimo di produzione da quasi 70 anni. Maduro, che ha gia' esautorato i poteri del parlamento, potrebbe dichiararne le scioglimento, arrestare Guaido' e scatenare una violenta repressione contro gli oppositori. "So che ci saranno conseguenze - ha detto Guaido' ieri ai sostenitori - per riuscire a compiere questa missione e ristabilire la Costituzione occorre il consenso di tutti i venezuelani".(