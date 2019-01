Venezuela, Usa richiamano i diplomatici. Trump mollato dai miliardari Koch

Gli Stati Uniti hanno ordinato al loro personale diplomatico "non essenziale" in Venezuela di lasciare il Paese. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro aveva intimato ai diplomatici di Washington di andarsene dopo che la Casa Bianca ha riconosciuto il leader dell'opposiozione Juan Guaido' come capo dello Stato.

Gli Usa si sono inizialmente rifiutati di seguire l'ordine di Maduro dichiarando di non riconoscere la sua autorita'. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ordina "ai dipendenti governativi non di emergenza di lasciare il Venezuela". Il governo "si limita a fornire servizi di emergenza - prosegue la nota - ai cittadini americani in Venezuela".

Intanto, in madrepatria, il network dei fratelli Koch, i multimiliardari del petrolchimico Charles e David, tra i piu' influenti e discussi finanziatori dei conservatori in America, avrebbero deciso di non sostenere la rielezione del presidente Donald Trump nel 2020. Lo riporta il Washington Post, segnalando che la galassia di donatori medio-grandi capeggiata dall'83enne Charles Koch continuera' a sostenere candidati conservatori a livello statale e nazionale alle prossime presidenziali ma non appoggera' Trump, proprio come ha fatto nel 2016.

Il network intende "fare significativi investimenti per sostenere campioni della politica nelle corse per il Senato, per la Camera, per gli Stati, per costruire coalizioni dalla base ampia e per lanciare una nuova iniziativa per combattere la poverta' in America", ha detto al Post il portavoce del network, James Davis. "E' cosi' che possiamo fare la massima differenza per milioni di americani", ha aggiunto. Charles Koch aveva allarmato i repubblicani la scorsa estate quando ha indicato di poter collaborare con i democratici su priorita' come le disuguaglianze di reddito e sul fronte della giustizia penale.

Trump, lo scorso luglio, aveva scimmiottato i fratelli Koch, definendoli "uno scherzo nei circoli repubblicani", dopo essere stato criticato. E se l'idillio con il miliardario non c'e' mai stato, i Koch nutrirebbero una profonda simpatia per il vice presidente Mike Pence, che vedrebbero molto bene al posto dell'attuale inquilino della Casa Bianca. Alcuni donatori del network hanno riferito al Post che i piani del 2020 saranno nell'agenda del ritiro del gruppo questo fine settimana.