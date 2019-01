Venezuela,Europa allineata agli Usa. Russia, Turchia, Iran: chi sta con Maduro

Il Venezuela è spaccato. Chi sta con il presidente Maduro, appena rieletto tra sospetti di brogli, e chi sta con l'autoproclamato presidente Guaido, che si propone come simbolo della rinascita democratica. Ma la divisione non è solo interna al Venezuela. Gli Stati Uniti, intervenendo in maniera diretta a sostegno di Guaido, hanno portato lo scontro a un livello internazionale. Mentre l'Europa e buona parte del Sudamerica si accoda a Washington, infatti, ci sono altri Paesi di primo piano che si stanno schierando con Maduro o comunque contro l'ingerenza statunitense. Il tutto mentre in Venezuela rischia davvero di scoppiare la guerra civile.

Subito dopo la mossa di Guaido e le proteste oceaniche contro Maduro, gli Stati Uniti hanno preso chiaramente posizione a favore del presidente autoproclamato e l'amministrazione Trump non ha escluso nessuna opzione per aiutarlo a concretizzare quello che viene considerata l'espressione del voto popolare venezuelano. L'Unione europea si è subito schierata al fianco della Casa Bianca, così come (prevedibilmente) il Canada. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha infatti scritto su Twitter: "Spero che tutta l'Europa si unisca a sostegno delle forze democratiche. A differenza di Maduro, l'Assemblea parlamentare, compreso Juan Guaido ha un mandato democratico da parte dei cittadini venezuelani".

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha seguito l'esempio e ha espresso sostegno al leader dell'opposizione Guaido e ha dichiarato, in un tweet, che "l'Europa sostiene il ripristino della democrazia" dopo "l'elezione illegittima" del presidente Nicola Maduro. Macron ha anche reso "omaggio alle centinaia di migliaia di venezuelani che marciano per la loro libertà". Una delle poche voci contrarie in Europa quella dello spagnolo Pablo Iglesias, leader di Podemos, che su Twitter ha scritto: "Trump e i suoi alleati non sono interessati alla democrazia e ai diritti umani in Venezuela, sono interessati solo al loro petrolio. La Spagna e l'Europa devono sostenere la legalità internazionale, il dialogo e la mediazione pacifica, non un colpo di Stato".

Anche buona parte del Sudamerica ha riconosciuto Guaido, esclusa la Bolivia di Evo Morales, forse l'ultimo reduce della stagione chavista del Mar de la Plata anti Bush. Ma anche il Messico di Lopez Obrador, scomodo vicino degli Stati Uniti con i quali c'è in ballo la spinosa questione del muro anti migranti voluto da Trump, non hanno per il momento disconosciuto Maduro.

Ma c'è anche anche chi sta con Maduro e denuncia l'ingerenza statunitense. Il commento più duro arriva dalla Russia. Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha parlato di "tentativo di usurpare il potere supremo in Venezuela", in "violazione dei principi del diritto internazionale", ribadendo che il "capo legittimo del Venezuela". Sulla stessa lunghezza d'onda di Mosca anche Teheran, principale alleato mediorientale di Vladimir Putin. "L'Iran sostiene il governo e la nazione venezuelana contro qualsiasi interferenza straniera negli affari interni del Paese e contro qualsiasi azione illegale, compresa l'organizzazione di colpi di Stato", ha dichiarato un portavoce del governo iraniano, citato dall'agenzia Mehr.

Anche la Turchia, che fa parte della Nato, ha chiarito di stare dalla parte di Maduro, chiamato "fratello" da Erdogan. "Il nostro presidente ha telefonato a Nicolas Maduro e gli ha esteso il sostegno della Turchia, dicendo 'fratello mio Maduro, tieni forte, ti stiamo accanto'", ha fatto sapere il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin via Twitter. "La Turchia manterrà la sua posizione di principio contro tutti i tentativi di golpe sotto la guida del nostro presidente Erdogan" ha aggiunto il portavoce.

Meno diretta la presa di posizione della Cina, che comunque critica le interferenze straniere e chiede che si trovi una soluzione politica in Venezuela. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, ha sottolineato che la Cina "si oppone all'intervento esterno in Venezuela e auspichiamo che la comunita' internazionale crei condizioni favorevoli per questo".