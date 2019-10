Verdi, boom in tutta Europa. In Italia Conte si intesta la svolta green

L'onda verde travolge l'Europa. Le proteste della giovane Greta hanno acceso i riflettori su una tendenza che non è solo di piazza ma anche e soprattutto politica. Una tendenza che pare inarrestabile e che si sta registrando in tutte le tornate elettorali degli ultimi mesi, dalle Europee all'Austria. Un'ondata che dal Nord Europa si è rapidamente espansa anche all'Europa centrale, senza però riuscire a darsi un'organizzazione strutturata nei paesi del Sud, compresa l'Italia.

L'ultimo caso è quello dell'Austria dove i Verdi, grazie anche alle piazze gremite per la difesa del clima, sono tornati in Parlamento con il risultato storico del 14%, vale a dire oltre dieci punti in più rispetto alle elezioni 2017. Un successo clamoroso per la formazione guidata dal segretario Werner Kogler, il quale si è detto disponibile a colloqui esplorativi, per verificare "l'effettiva volontà di avviare trattative serie". L'ipotesi infatti che il cancelliere in pectore Sebastian Kurz molli la destra sovranista per allearsi proprio coi Verdi è molto concreta.

Ma la tendenza è generale. Negli scorsi giorni un sondaggio ha registrato il clamoroso e storico sorpasso dei Verdi sulla Cdu di Frau Angela Merkel. La Germania è infatti protagonista di un vero e proprio boom green, che ha costretto la grande coalizione ad approvare un pacchetto di leggi attento all'ambiente che però non ha soddisfatto gli attivisti. I verdi tedeschi hanno raggiunto un grande successo alle elezioni europee dello scorso maggio, capitanati dalla 38enne Franziska Keller, che insiste non solo su politiche green ma anche su un’Europa sociale dei diritti, con un reddito minimo garantito. In Baviera invece i Verdi guidati da Katharina Schulze stanno emergendo sempre di più.

In tutto il Nord Europa i Verdi sono in crescita. Alle scorse europee hanno ottenuto il 15,4 per cento in Belgio, il 13,2 in Danimarca, l’11,4 per cento in Svezia, il 10,9 per cento in Olanda e il 16 per cento in Finlandia. Risultati ragguardevoli e per certi versi sorprendenti anche in Irlanda, dove hanno raggiunto il 15 per cento, e in Francia con il 13,5 per cento. In Portogallo invece i Verdi sono arrivati al 6,9 per cento, mentre in Spagna intorno al 10 per cento. Risultati inferiori all'Europa settentrionale e centrale ma comunque ragguardevoli e in crescita rispetto al passato.

In Italia invece i Verdi restano al palo. Fermi, acerbi. Non decollano. Dopo il 2,3% delle Europee (poco più di 600mila voti) e nonostante il boom clamoroso in Germania e l'ottimo risultato in Austria, il partito ecologista e green italico non sfonda tra gli elettori. Gli ultimi sondaggi danno la lista dei Verdi inchiodata attorno al 2% incapace di intercettare l'onda delle manifestazioni contro i cambiamenti climatici della giovane attivista svedese Greta. Il problema sembra proprio politico e non tanto ideologico. I Verdi, dopo l'esperienza di governo dell'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio con il Centrosinistra e l'Ulivo di Romano Prodi, faticano a trovare la loro collocazione. Qualche giorno fa Elena Grandi, co-portavoce nazionale, e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale, si sono schierati contro l'ingresso del Movimento 5 Stelle nella famiglia dei Verdi europei. "Abbiamo chiesto, con lettera formale, a tutti gli europarlamentari Verdi di votare ‘no’ all’ingresso del M5S nel gruppo Greens/Efa. Benché Di Maio sostenga la possibilità, per il suo partito, di rafforzare la propria identità a livello europeo legandola ai temi dell'ambiente, sottolineiamo che, tra noi e loro, esistono delle differenze sostanziali". Anche con il Partito Democratico il dialogo è praticamente nullo, così come con le formazioni a sinistra del Pd, da Potere al Popolo a quello che resta di Liberi e Uguali. E così i Verdi italiani restano una promessa incompiuta, ferma attorno al 2%.

Il vuoto strutturale potrebbe però essere riempito. E' l'obiettivo che si è posto in prima persona il premier Giuseppe Conte. "Vogliamo un'Italia verde". Con questa frase il presidente del Consiglio, durante la kermesse La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi, intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, ha commentato il cosiddetto 'green new deal' poi annunciato dallo stesso esecutivo con il via libera alla Nota di aggiornamento del Def.

"Il Green New Deal è uno degli assi della manovra", gli ha fatto eco il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il varo della Nota di aggiornamento del Def spiegando che verrà istituito "un fondo di 50 miliardi". Lo sblocco degli investimenti, ha proseguito Gualtieri, "è una delle priorità" e l'obiettivo è "una maggiore sostenibilità ambientale e sociale", per questo l'Italia chiederà "di scorporarlo fuori dai paletti del 3%". Non solo. Gualtieri ha anche annunciato: "Vorremmo emettere dei green bond", spiegando che si tratterà di titoli "specificatamente dedicati a finanziare e sostenere investimenti nel campo della sostenibilità ambientale".

Conte e Gualtieri provano dunque a rilanciare lo spirito ambientalista che in Italia è presente ma non ha mai trovato una casa strutturata. Tra le principali forze politiche quella con l'anima più verde è certamente il Movimento Cinque Stelle, all'interno del quale secondo rumors sta acquisendo influenza l'ex verde ed ex ministro Pecoraro Scanio, ma la vicenda Tav ha sollevato qualche perplessità tra gli attivisti. Ora il governo Conte bis, attraverso il premier stesso, cerca quella svolta green richiesta a gran voce dai giovani di tutta Europa. Giovani che, con la possibile estensione del voto ai sedicenni, potrebbero pesare sempre di più in futuro, insieme ai temi green.