Via della Seta, al via Salone del Mobile a Shanghai. Italia con 127 aziende

Cina-Italia: si apre quarta edizione del Salone del Mobile Milano a Shanghai

Il Salone del Mobile di Milano torna a Shanghai per la quarta edizione che apre i battenti oggi, mercoledi' 20 novembre, sino a venerdi' 22 novembre presso lo Shanghai Exhibition Center. Ieri sera si e' svolto l'evento di anteprima del Salone del Mobile.Milano Shanghai, alla presenza del sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Ivan Scalfarotto. L'altro ieri, inoltre, il sottosegretario ha partecipato all'inaugurazione dei nuovi uffici della Camera di Commercio italiana in Cina a Shanghai. Terminata la missione in Asia, la trasferta di Scalfarotto proseguira' a Bruxelles per il Consiglio dell'Unione europea del Commercio, in programma domani mattina. L'esposizione di Shanghai si estende su un totale di ottomila metri quadrati netti di spazio espositivo, mostrando il valore di un settore in grado di affrontare le sfide del mercato internazionale. Durante l'evento, 127 marchi accuratamente selezionati rafforzeranno i legami culturali e commerciali tra Italia e Cina, mettendo in mostra il meglio dell'arredamento "Made in Italy".

ITALIA-CINA: SCALFAROTTO A SALONE MOBILE MILANO-SHANGHAI

Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto ha partecipato al Salone del Mobile Milano-Shanghaiche dal 2016 rappresenta la più importante occasione di promozione dell'artigianalità, dell'arredo e del design italiano in Cina. L'edizione di quest'anno è il momento culminante delle celebrazioni istituzionali del quarantesimo anniversario del gemellaggio tra le due città. "L'Italia è il primo paese fornitore di arredamento sul mercato cinese - ha dichiarato il sottosegretario - Grazie all'azione del Governo e all'impegno di tutti gli attori del Sistema Paese siamo riusciti a valorizzare la cultura del design e dell'alta qualità italiana in un mercato complesso ma stimolante come quello cinese". L'inaugurazione è stata preceduta dall'incontro con il presidente della Camera di Commercio europea in Cina, Joerg Wuttke, e dalla visita alla sede centrale della più grande compagnia di viaggi online asiatica e seconda al mondo, con la quale l'Enit e la nostra rete diplomatica in Cina hanno avviato iniziative di collaborazione per la promozione turistica dei territori italiani e delle mete meno conosciute nell'ambito della nostra offerta turistica.