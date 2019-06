Via della Seta anche in volo: inaugurato nuovo aereo diretto Roma-Hangzhou

Italia-Cina: inaugurato all'aeroporto Leonardo da Vinci, nuovo volo diretto Roma-Hangzhou

E' stato inaugurato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma il nuovo volo diretto che collega la capitale italiana, con Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang. Il nuovo volo diretto, operato da Air China tre volte alla settimana il mercoledi', venerdi' e Domenica con un A330-200 Airbus, dura circa 12 ore di viaggio. "La nuova rotta portera' collegamenti aerei settimanali Roma-Cina per un totale di 44", ha detto Fausto Palombelli, direttore dell'Ufficio commerciale di Aeroporti di Roma (Adr), la societa' che gestisce l'aeroporto. Hangzhou e' una moderna 'citta' intelligente' ben collegata con altre destinazioni in Cina, come Shanghai, che puo' essere raggiunta in treno ad alta velocita' in un'ora sola, secondo una dichiarazione di Air China.