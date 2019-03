Via della Seta, Conte: "Tra Italia e Cina intesa limpida. Obiettivo? Crescere"

"Non ci sono ragioni ostative per non finalizzare il lavoro compiuto in questi mesi": lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che difende l’accordo in fieri con la Cina ed esclude che alla fine la firma possa saltare, ma cerca anche di rassicurare tutti: Unione Europea e Stati Uniti. Definisce la Nato "un pilastro fondamentale della nostra politica estera". E vede la visita di Xi Jinping, presidente della Repubblica popolare cinese, in Italia come una grande opportunità. Il memorandum, ribadisce, ha contorni commerciali. Ed esclude che preluda a una penetrazione geopolitica della Cina.

"Nessun rischio di colonizzazione. Le ragioni della prudenza sono pienamente condivise all'interno del governo: la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare. Con Pechino dobbiamo riequilibrare la bilancia commerciale, attraverso un maggior accesso al mercato cinese per i nostri beni, dall'agroalimentare al lusso, e per i nostri servizi, e qui mi riferisco all'eliminazione delle barriere al mercato degli appalti in Cina", afferma il premier Giuseppe Conte nell'intervista al 'Corriere della Sera'. "Con gli Stati Uniti -assicura- il dialogo e l'aggiornamento sono costanti, anche su questo dossier. Per noi, quella di collaborare con la Cina sulla Belt and Road,èuna scelta di natura squisitamente economico commerciale, perfettamente compatibile con la nostra collocazione nell'Alleanza atlantica e nel Sistema integrato europeo". E alle obiezioni avanzate dal Segretario di Stato americano?sul rischio di opacità nell'intesa, il premier replica: "Nessun rischio del genere, come si potrà constatare dalla lettura dell'accordo".

Insomma l'Italia non sarà il cavallo di Troia della Cina in Europa? "L’Italia fisserà con la Cina — attraverso un memorandum che, preciso subito, non ha la natura di accordo internazionale e non crea vincoli giuridici — una cornice di obiettivi, principi e modalità di collaborazione nell’ambito dell’iniziativa Belt and Road, un importante progetto di connettività euroasiatica cui il nostro Paese guarda con lo stesso interesse che nutriamo per altre iniziative di connettività tra i due continenti. Il testo, che abbiamo negoziato per molti mesi con la Cina, imposta la collaborazione in modo equilibrato e mutualmente vantaggioso, in pieno raccordo con l’Agenda 2030, l’Agenda 2020 di cooperazione Ue-Cina e la Strategia Ue per la connettività euroasiatica. Abbiamo preteso un pieno raccordo con le norme e le politiche Ue, più stringente rispetto ad accordi analoghi firmati da altri partner Ue con Pechino. Abbiamo inserito chiari riferimenti ai principi di sostenibilità economica, sociale, ambientale, di reciprocità, trasparenza e apertura cari all’Italia e all’Europa".

Non c’è il rischio concreto di indebolire il ruolo dell’Italia in Occidente? "Rispetto ad altri Paesi, europei e non, che hanno avviato da anni collaborazioni importanti con Pechino in materia di connettività, l’Italia formalizza in modo trasparente la cornice entro cui avviare questa collaborazione, difendendo i principi e le linee del quadro europeo, che abbiamo contribuito a costruire, senza mettere minimamente in discussione la sua collocazione euroatlantica. È un approccio “forte” perché contribuisce a “estendere” principi e standard europei".