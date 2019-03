Via della Seta, Di Maio: "Accordo nel Governo". Salvini: "Non è testo sacro"

Sulla questione della Via della Seta "sono contento che nel Governo ci sia totale accordo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio (M5S) a margine della visita all'azienda Vim di Matera. Di Maio nel pomeriggio sara' nel Metapontino per altre iniziative elettorali a sostegno del candidato governatore del M5S, Antonio Mattia, in vista delle Regionali che in Basilicata si svolgeranno il prossimo 24 marzo.

"La via della seta non va vista come nuova alleanza geopolitica; e' un memorandum che servira' anche ai porti del Sud come Taranto. Grande opportunita' per nostre imprese", ha aggiunto Luigi Di Maio. "L'accordo sulla via della seta prevede di portare i prodotti italiani in Cina, sono contento che ci sia accordo dal Quirinale e nel Governo", ha ribadito.

Via della Seta, Salvini: "Memorandum non e' testo sacro"

Il Memorandum sulla Via della Seta "si sta rileggendo. Non e' un testo sacro, tutto e' perfettibile". Cosi' il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.