Via della Seta ferroviaria: la cinese Crrc apre un centro di ricerca a Torino

Italia-Cina: Blue Engineering centro ricerca gruppo cinese Crrc

Blue Engineering, giovane azienda torinese ad alta tecnologia, diventa "Centro di Ricerca Italiano" di Crrc (China Railway Rolling Corporation), colosso cinese del comparto ferroviario, con ricavi pari a 30 miliardi di euro e 180 mila addetti. La cerimonia ufficiale di attribuzione del nuovo ruolo, oggi, all'Unione Industriale di Torino. Nata nel 1993 con sede a Rivoli, Blue Engineering e' specializzata in progettazione e ingegnerizzazione di veicoli aerospaziali, automobilistici, navali e ferroviari. "Sono uno dei quattro fondatori di Blue Engineering - ha spiegato l'amministratore delegato Mohamed Eid - e quanto sta accadendo e' un sogno che diventa realta'. I rapporti con i partner cinesi saranno ancora piu' forti, ripaghiamo la loro fiducia quotidianamente con il nostro impegno e i nostri risultati.

La nostra azienda potra' compiere un'ulteriore crescita sia in termini occupazionali che di competenze innovative e tecnologiche". Tra i primi risultati concreti, lo sviluppo del "Trolleybus" a propulsione elettrica e guida autonoma, nato dalla cooperazione tra Crrc e BLUE Engineering, che sara' realizzato con il sostegno della Regione Piemonte, grazie ai fondi europei per la ricerca e l'innovazione, e sara' testato nelle vie torinesi grazie al progetto della Citta' di Torino "Torino Smart Road". Per Wang Jun, vice presidente Crrc, "I rapporti tra aziende cinesi e italiani sono sempre piu' forti. Oggi diamo il via al Centro di ricerca tecnologico, esempio di collaborazione trai due Paesi, sono certo che stimolera' lo sviluppo economico in Italia e la nascita di posti di lavoro". "Siamo consapevoli dell'importanza delle relazioni Italia e Cina - ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - e il fatto che un colosso come il Gruppo cinese Crrc abbia scelto tre anni fa di investire su questa realta' d'eccellenza, scegliendola adesso come proprio Centro di Ricerca&Sviluppo in Italia, e' una conferma delle potenzialita' enormi del Piemonte in questo settore. Un percorso quello di Blue Engineering che la Regione Piemonte ha accompagnato fin dalprincipio e sostenuto economicamente attraverso i fondi europei per la ricerca". Per la sindaca di Torino Chiara Appendino "la sfida piu' grande per la citta' e' quella di cavalcare l'innovazione. Per farlo occorre fare rete, cooperare e non competere. Quello di oggi non e' solo un punto di incontro tra aziende, ma e' un tassello importante tra le relazioni tra Italia e Cina. E la citta' di Torino, in questo, puo' e vuole fare la sua parte".