Via della Seta, non solo Italia. Pronto un fondo di cooperazione Francia-Cina

La Cina prova a convincere l'Europa a imboccare la Nuova Via della Seta. In attesa della firma del memorandum of understanding della Belt and Road Initiative da parte dell'Italia, che avverrà nei prossimi giorni, Pechino annuncia il lancio di fondi di investimento aperti a partner internazionali. E, mentre si continua a discutere dell'adesione dell'Italia al progetto cinese, la Francia starebbe lavorando alla creazione di un fondo di cooperazione da un miliardo di euro con Pechino.

VIA DELLA SETA, LA STRATEGIA DI PECHINO PER L'EUROPA: FONDI DI INVESTIMENTO INTERNAZIONALI

China Investment Corporation, fondo sovrano cinese, ha annunciato di essere alla ricerca di partner globali per creare nuovi speciali strumenti di investimento internazionali per finanziare i progetti della Nuova Via della Sera. "Lo chiamiamo il fondo di cooperazione Belt and Road", ha dichiarato a China Daily Tu Guangshao, presidente di China Investment Corporation. "Sarà un nuovo modo per iniettare capitali e per facilitare la cooperazione internazionale".

LA CINA PROVA A CONVINCERE L'EUROPA, NEL MIRINO FERROVIE E PORTI

I potenziali azionisti potranno essere organizzazioni internazionali o paesi coinvolti nella Belt and Road, ai quali sarebbero lasciati maggiori spazi di manovra rispetto ai precedenti accordi bilaterali. Nell'ottica di Pechino, il lancio di fondi di investimento internazionali dovrebbe dare garanzie ai paesi che ancora non hanno deciso se partecipare al progetto, spaventati dallo spettro della cosiddetta "trappola del debito". Si tratta di una mossa che arriva in un momento non casuale, vale a dire quando la Cina sta cercando di arrivare con la sua inziativa anche nel cuore dell'Europa. Pechino sta allora provando a modellare il suo progetto seguendo modalità e principi più potabili per i paesi occidentali, garantendosi la possibilità di sottoscrivere accordi bilaterali per lo sviluppo di progetti ad alto costo come ferrovie e porti.

IL FONDO BILATERALE COL GIAPPONE

Il meccanismo pensato da China Investment Corporation è ancora in via di sviluppo, ma è già da tempo che Pechino prova a convincere i potenziali partner commerciali, se non ad aderire ufficialmente alla Belt and Road, quantomeno a creare fondi di investimento bilaterali. E' il caso del Giappone, con il China-Japan Cooperation Fund firmato a ottobre 2018 e che prevede investimenti per circa 1 miliardo di dollari, soprattutto in paesi terzi, in settori come manifattura, comunicazione, sanità e servizi.

SI DISCUTE DI UN FONDO CINA-FRANCIA, FOCUS SULL'AFRICA

Secondo China Investment Corporation, sarebbe in via di preparazione anche un fondo bilaterale Cina-Francia dal valore di un miliardo di euro. Allo studio ci sarebbero progetti di cooperazione in paesi terzi, in particolare in Africa, dove Parigi e Pechino sono i due attori internazionali più presenti. Proprio il continente nero potrebbe diventare il campo della partecipazione della Francia alla Belt and Road. Dopo l'incontro a Pechino tra Philippe Etienne, consigliere diplomatico dell'Eliseo, e Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, il fondo potrebbe essere argomento di discussione durante l'incontro tra Macron e Xi Jinping nel prossimo fine settimana.

@LorenzoLamperti