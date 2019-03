Via della Seta, Geraci smentisce Geraci: "Niente firma con cose non chiare"

Via della Seta, Geraci: "Firmeremo se tutto sarà al 100% chiaro"

"Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro". Lo dice il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, intervistato da Repubblica sull'accordo commerciale tra Italia e Cina. "Vogliamo far sì - spiega Geraci, assciurando che il 5G nell'accordo non c'è mai stato - che quest'intesa non contenga nulla che possa danneggiare gli interessi del Paese o che metta a rischio la sicurezza nazionale".

Geraci: "Gli Usa hanno frainteso il contenuto del memorandum"

Quanto ai porti, "nel MOU non c'è nessun riferimento a specifici asset, società o altro, i cinesi non possono comprare nei nostri porti. Ci possono essere invece degli investimenti cinesi per l'ampliamento della capacità di alcuni porti, investimenti greenfield dei quali altri Paesi europei hanno ampiamente goduto: il Regno Unito ha ricevuto 15 miliardi, la Germania 6, la Francia 5, noi meno di un miliardo, fanalino di coda". Ma allora perché gli americani sono preoccupati? "Forse se ne e' frainteso il contenuto. L'Italia e' vigile sui propri interessi nazionali".

Geraci, il parziale passo indietro per non smentire Salvini, l'uomo che l'ha voluto al Mise e che prima sembrava lo volesse persino a Palazzo Chigi

Resta comunque significativo che la frase "niente firma se le cose non sono chiare" arrivi da Michele Geraci. E' proprio lui infatti il grande promotore dell'accordo con Pechino. Geraci, che ha insegnato a lungo in Cina e parla un perfetto mandarino, è rientrato in Italia proprio per favorire l'avvicinamento tra Roma e Pechino. Da molti viene individuato come il vero acceleratore dell'accordo sul memorandum. Il parziale passo indietro odierno arriva nel giorno del vertice di governo sull'argomento, probabilmente per non andare contro Matteo Salvini, l'uomo che lo ha voluto al Mise e che addirittura, sembra rientrasse nell'elenco di nomi che Salvini avrebbe voluto a Palazzo Chigi prima che la scelta cadesse su Giuseppe Conte.

Michele Geraci, il "cinese" al governo

Palermitano, 51 anni, economista e a lungo docente di finanza in tre prestigiose università nell’area di Shanghai, capo del Global Policy Institute di Londra, rappresenta comunque un importante anello di congiunzione all'interno del governo, visto che ancora prima della nomina teorizzava la compatibilità tra flat tax e reddito di cittadinanza.