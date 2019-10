Via della Seta, Italia ospite d'onore alla Ciie di Shanghai con 170 aziende

Cina: Italia tra i Paesi ospiti d'onore alla Ciie di Shanghai

L'Italia sarà tra i Paesi ospiti d'onore della seconda edizione della China International import Expo che si terrà a Shanghai a partire dal prossimo 5 novembre, alla quale sarà presente anche il presidente cinese, Xi Jinping, che pronuncerà un discorso. Lo ha reso noto il vice ministro del Commercio di Pechino, Wang Bingnan. Oltre all'Italia, altri Paesi ospiti d'onore della seconda Ciie saranno: Grecia, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Malaysia, Perù, Russia, Thailandia, Uzbekistan e Zambia. Istituire la Ciie, ha aggiunto Wang, è stata "un'importante decisione della Cina per raggiungere uno sviluppo di alta qualità e per aprirsi ancora di piu' al mondo intero". Sono oltre 170 le aziende italiane che parteciperanno all'evento, presentando una varietà di prodotti di lifestyle e di lusso come auto sportive e capi di moda. Tra loro, spazio particolare per Ferretti e Maserati.

I numeri della Ciie di Shanghai

L'Expo si terrà dal 5 al 10 novembre prossimi su un'area espositiva di 240mila metri quadrati, secondo stime della stessa Ciie, e sarà divisa in tre parti: oltre alla parte espositiva dei vari Paesi, ci sarà una parte dedicata ai gruppi, e il secondo forum economico di Hongqiao sul tema "Apertura e innovazione per la cooperazione di beneficio reciproco", dal quale si snoderanno cinque forum secondari tematici. La prima Ciie è stata inaugurata lo scorso anno a Shanghai, da un discorso del presidente cinese, Xi Jinping, che parlerà anche in apertura dell'evento di quest'anno. La partecipazione del presidente cinese "dimostra la ferma posizione della Cina a favore del multilateralismo e dell'economia aperta", ha dichiarato Wang. Xi, assieme alla moglie, la first lady cinese Peng Liyuan, riceverà leader stranieri e ospiti in serata per una cena di benvenuto.

Anche la Francia ospite d'onore

In totale, saranno 64 i Paesi rappresentati alla Ciie (Cina compresa), quindici dei quali saranno ospiti d'onore, più tre organizzazioni internazionali. Quattro capi di Stato stranieri hanno confermato la loro presenza a Shanghai per la seconda edizione dell'Expo, secondo quanto confermato dall'assistente al Ministero del Commercio di Pechino, Ren Hongbin, e sono quelli di Francia (anch'essa tra gli ospiti d'onore), Grecia, Giamaica e Serbia. Alla Ciie sono stati invitati ospiti e rappresentanti di oltre 170 Paesi.