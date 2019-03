Via della Seta, la linea del governo: sì all'accordo ma in linea con l'Ue

Adesione al memorandum della Nuova Via della Seta? Sì, con un testo che accolga i principi di trasparenza, sostenibilità finanziaria e ambientale.

E' la linea del governo Conte, come rivelano ad Affaritaliani.it fonti dell'esecutivo. Il governo italiano è interessato a tutte le iniziative dirette a sviluppare infrastrutture per la connettività euro-asiatica, quale volano per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, come spiegano le fonti governative ad Affari. In questo quadro, l'Italia è disponibile alla collaborazione in quadro Belt and Road (BRI), così come alla collaborazione con le altre numerose iniziative in fase di sviluppo in Asia ed in Europa. L'interesse e la partecipazione italiana sono e saranno declinate in linea con i criteri e i principi condivisi in quadro UE, al cui sviluppo l'Italia ha contribuito.

Per quanto riguarda BRI - continuano le fonti di Affari - il Governo italiano ha discusso con le Autorità cinesi il testo di un possibile Memorandum, che non costituisce un accordo internazionale ma fissa coordinate di riferimento per un auspicato impegno congiunto a favore della connettività euro-asiatica, nell'interesse delle Parti e nel rispetto delle normative nazionali, europee ed internazionali. Il testo, su richiesta italiana, imposta con grande chiarezza tale possibile collaborazione sui principi, cari a tutta l’UE, di trasparenza, sostenibilità finanziaria ed ambientale.