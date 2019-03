Via della Seta, Macron, Algeria e... Settimana internazionale: i fatti chiave

L'Europa pronta a conoscere il suo futuro con le elezioni di maggio. Il ruolo strategico della Russia di Putin. La lunga rincorsa degli Stati Uniti verso il voto del 2020. Le tensioni in un Sudamerica scosso dalla crisi in Venezuela e dal nuovo Brasile di Bolsonaro. L'Africa divisa tra le vecchie ingerenze francesi e gli investimenti cinesi. Il Medio Oriente ancora dilaniato dai conflitti in Siria e Yemen. L'Asia delle nuovi grande potenze Cina e India. Il Pacifico in tensione per il nodo Taiwan. Il nuovo centro geopolitico dell'Artico. E sullo sfondo la nuova guerra fredda tra Washington e Pechino. Il mondo e la geopolitica del 2019 raccontati da Affaritaliani.it.

I FATTI CHIAVE DELLA SETTIMANA INTERNAZIONALE

EUROPA

L'Italia si prepara ad aderire alla Nuova Via della Seta, il colossale progetto infrastrutturale e diplomatico della Cina. Gli Stati Uniti non sarebbero felici se arrivasse la firma al memorandum di adesione e l'Italia rischia di ritrovarsi in un gioco più grande di lei tra Washington e Pechino. Il premier Giuseppe Conte ha garantito che l'alleanza storica con gli Usa non pregiudica la possibilità di sottoscrivere accordi con la Cina, senza subire ritorsioni dalla Casa Bianca. L'intesa, che potrebbe essere sottoscritta durante la visita del presidente Xi Jinping in Italia del 22-23 marzo (si attende solo l'ufficialità) oppure durante il forum sulla Belt and Road di fine aprile a Pechino, prevede investimenti in settori che vanno dai trasporti alle infrastrutture, dall'aviazione civile fino alle telecomunicazioni.

Si avvicina la partenza ufficiale della campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio e iniziano le manovre interne ai gruppi. Emmanuel Macron ha presentato un appello, una sorta di manifesto del neonato "europeismo sovranista", al quale ha subito aderito Matteo Renzi, anticipando il neo segretario Nicola Zingaretti e mostrando le diverse vedute interne al Pd sulla possibilità di allearsi con l'Alde oppure spostarsi a sinistra. Lo stesso dibattito interno al Pse. Intanto il Ppe è pronto a scaricare Viktor Orban per sposare il progetto di Macron, rivisto e corretto (al ribasso), anche dopo che il suo primo ambizioso progetto di riforma dell'Ue era stato sostanzialmente bocciato da Angela Merkel.

A proposito di Germania, la cancelliera intanto starebbe valutando la possibilità di dimettersi senza attendere la fine del suo mandato e lasciare il posto alla sua "delfina" Annegret Kramp-Karrenbauer, ma sul punto fa ostruzione l'Spd, che nell'ipotesi chiederebbe elezioni anticipate.

Settimana movimentata anche a Nord Est. In Estonia le elezioni si sono concluse con la vittoria del Partito Riformista dell'europeista Kaja Kallas e la contemporanea forte ascesa degli euroscettici di Ekre, in passato fautori della fuoriuscita di Tallin dall'Ue. In Finlandia si è invece dimesso il governo di centrodestra guidato da Juha Sipila in seguito alla mancata approvazione della riforma sanitaria. Helsinki tornerà al voto il 14 aprile.

In Russia, Vladimir Putin lancia un piano nazionale sull'intelligenza artificiale, confermando quanto Mosca ritenga importante lo sviluppo tecnologico nella competizione con gli altri big mondiali come Usa e Cina. Il presidente russo ha anche firmato la sospensione al trattato Inf anti missilistico dopo il recente passo indietro annunciato da Donald Trump.

Prosegue lo speciale di Affaritaliani.it sulle elezioni europee con analisi sull'avvicinamento dei singoli Stati all'appuntamento elettorale con dati e sentiment di voto. Dopo Germania e Cipro, tocca alla Francia del neo europeista sovranista Macron e alla Croazia.

AFRICA E MEDIO ORIENTE

Prosegue il momento complesso in Algeria. L'annuncio della ricandidatura da parte del presidente Bouteflika ha scatenato diverse proteste nel paese, con l'Europa che osserva da vicino, sperando che non si crei un nuovo caso Libia. Da Tripoli arrivano invece buone notizie, con al Serraj che ha confermato l'accordo con il generale Haftar per indire le elezioni.

Tensione invece tra Turchia e Stati Uniti. Washington minaccia "gravi conseguenze" per l'acquisto di missili russi da parte di Ankara, mentre in agenda c'è un nuovo incontro in merito al possibile ingresso del paese turco nell'Ue, ipotesi che sembra però sempre più remota.

Svolta potenzialmente storica per l'Islam. Il grande imam di al Azhar, la massima autorità dell'islam sunnita, ha definito la poligamia "spesso un'ingiustizia per le donne".

Al centro della scena l'Arabia Saudita. Mentre la Merkel ha prorogato il bando alla vendita di armi a Ryad, l'Ue ha rimosso il paese del Golfo dalla blacklist sul riciclaggio. Ma, soprattutto, si parla insistentemente di una frattura tra il re Bin Salman e il figlio, il principe ereditario in qualche modo lambito dalle indagini sull'omicidio del giornalista Khashoggi a Istanbul.

ASIA E PACIFICO

La Corea del Nord, dopo i retroscena sul fallimento del vertice di Hanoi tra Kim e Trump, sarebbe pronta a effettuare un nuovo lancio di missili. Sarebbe stata registrata anche attività nucleare in una base ufficialmente smantellata.

Ancora qualche coda di tensione nel Kashmir, con l'India che ha abbattuto un drone pakistano e Islamabad che ha intercettato un sottomarino di Nuova Dehli. Difficile una distensione totale prima delle elezioni indiane del prossimo aprile.

Nella giornata di venerdì due attentati terroristici: il primo nel Kashmir, nella regione del Jammu indiano, e l'altro in Afghanistan nei pressi di un comizio politico, a testimonianza che la quesione talebani è tutt'altro che risolta, come testimonia anche un precedente attacco vicino all'aeroporto di Jalalabad.

L'India è entrata nel mirino degli Stati Uniti a livello economico, con Trump che sarebbe intenzionato a eliminare lo status privilegiato sui dazi di cui gode Nuova Dehli, che gli consente tra l'altro di commerciare con l'Iran evitando sanzioni.

Si è aperta l'Assemblea nazionale del popolo in Cina. Il governo ha ammesso che il 2019 sarà un anno difficile per la crescita. Aumentano le spese militari mentre a febbraio è crollato l'export. Uno studio Usa sostiene che i dati ufficiali sul pil cinese non rispecchino quelli reali. Nel frattempo Huawei passa al contrattacco e fa causa a Washington, sostenendo che il bando di Trump sia incostituzionale.

In Thailandia è stato sciolto il partito che aveva candidato la principessa alle elezioni del 24 marzo, creando una crisi tra monarchia e militari. In Corea del Sud l'ex presidente Lee Myung-bak è stato rilasciato per motivi di salute dal carcere nel quale era finito per l’accusa di abuso di potere, appropriazione indebita, corruzione ed evasione fiscale.

AMERICHE

Settimana movimentata, tanto per cambiare, per Donald Trump. Una maxi inchiesta dem ha fatto ipotizzare a qualcuno l'ipotesi di un futuro rischio impeachment, mentre prende quota l'ipotesi della presenza di una "talpa" alla Casa Bianca, in merito al passaggio di documenti su Ivanka Trump e Kushner alla Camera. Nel frattempo, in vista delle prossime primarie democratiche, si ritirano dalla corsa Hillary Clinton (che esclude una sua ricandidatura) e il miliardario Michael Bloomberg, ex sindaco di New York che era considerato uno dei rivali più pericolosi per Trump.

In Canada continua il momento difficile per Justin Trudeau. Un altro ministro si è dimesso in seguito a uno scandalo che potrebbe costare al primo ministro la rielezione nel voto del prossimo autunno.

Il Venezuela, dopo il ritorno di Guaidò nel paese, è stato colpito da un lungo blackout con il presidente Maduro che dà la colpa agli Stati Uniti.

@LorenzoLamperti