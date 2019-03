Via della Seta, memorandu "immodificabile" per la Cina

I cinesi sono persone serie. E prendono alla lettera la locuzione latina 'pacta sunt servanda'. Il presidente della Repubblica Popolare Xi Jinping è atteso a Roma giovedì 21 marzo nel pomeriggio, due giorni dopo il discorso del premier italiano Giuseppe Conte in Parlamento sul memorandum of understanding che l'esecutivo firmerà con Pechino nell'ambito della Belt and Road Initiative.



Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti della maggioranza, i cinesi considerano il memorandum "immodificabile" tanto che, se ci fosse anche solo un minimo cambiamento, il numero uno del gigante asiatico non verrebbe nemmeno in Italia e andrebbe subito in Francia, seconda tappa della visita in Europa.



Quindi, continuano le fonti, eventuali modifiche e aggiustamenti - chiesti soprattutto dalla Lega - si possono fare soltanto intervenendo sugli allegati, documenti sui quali l'esecutivo sta lavorando per inserire il concetto di Golden Power che garantisca la tutela dell'interesse nazionale nei settori strategi. In cima alla lista ci sono le infrastrutturi (soprattutto i porti) e le telecomunicazioni (in riferimento alla tecnologia 5G).